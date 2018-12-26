Обколотые женщины пробудили зверя в доведенной Водонаевой

Известная российская телеведущая раскритиковала девушек, которые слишком часто прибегают к услугам пластического хирурга. Алена Водонаева считает, что такие операции нужно делать только "по необходимости".

В середине декабря состоялась презентация автобиографической книги модели под названием "Голая". Одну из глав своей новой работы она посвятила теме пластических операций. Ведущая призналась, что однажды обратилась к хирургу. После беременности ее грудь увеличилась на два размера, и звезда стала испытывать дискомфорт. Сегодня Алена Водонаева рада, что решилась на операцию по уменьшению. Теперь модель чувствует себя гораздо лучше.

В то же время она отмечает, что такие процедуры могут наносить вред молодым женщинам. После похода к хирургу многие ее знакомые стали внешне похожи друг на друга, перестали быть индивидуальностями. Водонаева также раскритиковала тех девушек, которые делают различные операции по бартеру – пишут хвалебные сообщения вместо денег. Квалифицированный хирург, по мнению Алены, должен получать хорошее вознаграждение за свою работу.

"Многие мои знакомые, кого я знала еще без вмешательств, из-за манипуляций с лицом с годами превратились из хорошеньких девчонок в престарелых узбечек. Здесь я не хочу никого обидеть. Ко всем народам отношусь с уважением. Просто девушки, дорвавшись до денег, настолько обкололи себе лица, что сейчас это совсем другие люди. Отекшие, блестящие, некрасивые", – передает слова ведущей издание "7Дней".

Алена Водонаева также отговаривает всех молодых девушек от похода к пластическому хирургу, ведь за несколько лет их отношение к недостаткам может измениться. Так, она вспомнила, как в пять лет у нее появилась горбинка на носу после удара о железные качели. Если сначала она негативно относилась к этой травме, то сейчас считает ее своей изюминкой.