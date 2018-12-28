Богомолов вернулся к Мороз после мужского разговора с Виторганом

Слухи о любовной связи Ксении Собчак и экс-супруга актрисы Дарьи Мороз Константина Богомолова не утихают. Однако по последней информации, бывшие муж и жена сейчас воссоединились.

Якобы, Богомолов и Мороз вместе отдыхают в рождественском Берлине. "Они как бы расстались из-за Ксении, но как бы и нет. Мост к запасному аэродрому режиссер заминировал, но не подорвал. Пути отхода сохранились и пригодились", – пишет Telegram-канала "Двойная сплошная".

Так что в любовном квадрате Собчак-Виторган-Богомолов-Мороз все окончательно запуталось. По данным канала, до отъезда в Берлин у Богомолова состоялся мужской, тяжелый и эмоциональный разговор с супругом Собчак Максимом Виторганом.

Отмечается, что на поведении мужа телеведущей последние события и сплетни сказались слабо. Во всяком случае, вида о том, что в семье проблемы, он не подает.

Напомним, на протяжении последних недель в СМИ упорно муссируется информация о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана дал трещину. Якобы блондинка увлеклась режиссером Константином Богомоловым. А тот будто бы ради телеведущей даже развелся с женой, актрисой Дарьей Мороз. С тех пор к Собчак прилипло прозвище "самка богомола".

Поводом для пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на одних и тех же мероприятиях. Дескать, пара миловалась прямо в холле кинотеатра на премьере фильма "Дом, который построил Джек".