Собчак резко сменила имидж после скандала с Виторганом
"Подстриглась! В Новый Год – с новой стрижкой!! Как вам?" – написала знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). На снимках Собчак предстала в новом образе – с коротким каре.
В народе говорят, что, когда представительница прекрасного пола меняет прическу, значит, хочет перемен. Фолловеры сразу обратили на это внимание. "Думала на вас не распространяются привычки простых женщин – хочу что-то изменить в жизни, пойду подстригусь", "И по любому все сразу на кольцо обратили внимание", – высказались подписчики.
Некоторые предположили, что Ксения на самом деле решила бросить супруга. И посоветовали этого все-таки не делать. "Держись за Виторгана...", – написал один из пользователей соцсети.
По поводу нового имиджа Собчак мнения фолловеров разделились. Одни нашли, что стрижка телеведущей очень идет и молодит ее, а другим она показалась слишком простой.
Ранее Собчак поделилась в соцсети своими мыслями по поводу сплетен о ее отношениях с мужем. Она попросила людей не вмешиваться в их личную жизнь и не судить.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что телеведущая, по словам инсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссером Константином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото без обручального кольца, тогда как раньше его не снимал.
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