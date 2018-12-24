Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе
На снимках певица позирует перед зеркалом в коротком черном платье с объемными плечами. К роскошному образу она добавила большие серьги в форме ромба и полусапожки. Брежнева любит делать такие домашние селфи, когда уверена, что выглядит отлично.
"А вы фоткаете себя в зеркале? Я – да, когда мне нравится, как выгляжу, и когда есть время. Например, вчера, когда выезжала на день рождения сестричек", – передает ее слова Teleprogramma.pro.
Поклонники Веры Брежневой согласились со знаменитостью и похвалили ее стройную фигуру и хороший вкус: "Вы самая прекрасная блондинка из всех! Глядя на Вас, хочется сказать: "Вот это женщина!", "Вера, Вы очаровательны!", "Плечи снова в моде? Класс!", "Как всегда, прекрасна", "Выглядите на все 20", "Образец! Икона!", "Такая худышка! Хрупка и красивая!"
Ранее украинская поп-исполнительница появилась на "Главном новогоднем концерте" в спортивном комплексе "Олимпийский" в объемном черном платье с открытым плечом. Некоторые пользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком. Вера Брежнева осталась равнодушной к комментариям недоброжелателей. Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и заявили, что звезда выглядела роскошно в этом платье.
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