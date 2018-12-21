Брежнева слезно попросилась в "пугачевскую мафию"

Вера Брежнева просит принять ее в "пугачевскую мафию". Примадонна отечественной эстрады помогла многим исполнителям, и Брежнева согласна стать одной из подопечных Аллы Борисовны.

Понятие "пугачевская мафия" существовало в 90-х. Сегодня многие артисты вспоминают об этом с иронией.

"Я согласна состоять в мафии Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна, берите меня к себе! Я буду верным человеком в этой мафии", – пошутила певица Вера Брежнева.

В 1990-е считалось, что дорогу на сцену получают только избранные молодые исполнители. Открыть путь могла Примадонна. Если артист нравился Пугачевой, то его практически точно ждал успех. Если же Алла Борисовна морщила нос, то певцу просто перекрывали кислород.

В реальности же практически всем молодым артистам 90-х, которые сегодня стали заслуженными и народными, в свое время помогла Алла Пугачева. С благодарностью вспоминают об этом Леонид Агутин, Лариса Долина, Алсу и многие другие.



Примадонна отечественной сцены в наступающем году отметит 70-летие. Звезда решила вернуться на сцену, чтобы отметить юбилей. Алла Борисовна и сегодня остается одной из самых популярных личностей в стране. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что любое высказывание Пугачевой привлекает внимание СМИ. А звезды, которым она помогла взойти, ждут возвращения Примадонны, передает Пятый канал.

Напомним, что Вера Брежнева вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь Соня живет в Соединенных Штатах и мечтает работать в киноиндустрии. Младшая дочь Брежневой Сара осталась вместе с родителями.

