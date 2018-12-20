Почему Прилучный бросил Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце кажутся идеальной парой. Оба востребованы в профессии, образованы, привлекательны. Вместе звезды воспитывают двух замечательных детей. Однако даже в их, казалось бы, идеальной семье бывает не все гладко.

В начале минувшего лета в Сети появился слух о том, что Агата и Павел расстались. Знаменитости отписались друг от друга в соцсетях, а позже заявили, что поставили брак на "паузу".

Однако на седьмую годовщину свадьбы актеры решились на воссоединение. В свежем интервью звезды рассказали, почему Павел на несколько недель бросил жену.

"Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше – как снежный ком, и дошло до глобальных претензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой, – признала Агата. – Он – мужчина и зарабатывает деньги, а я в его понимании – карьеристка", – сообщила Муцениеце.

Артистка призналась, что слышать подобные претензии от мужа для нее странно, ведь она работает с 16 лет. "Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся", – рассказала знаменитость.

Прилучный же добавил, что не пытался сделать из супруги домохозяйку, однако есть условия, которые, по его мнению, Агата может соблюдать. Павел отметил, что многие актерские союзы, которые образовались в тоже время, что и их, уже давно распались, так как у каждого была своя жизнь.

Звезды сообщили, что из-за непримиримых разногласий им даже пришлось разъехаться. Прилучный ночевал в отеле, но когда он вернулся за своими вещами домой они помирились. "Мы обнялись, и все – оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы куда-то ушли, стали какими-то мелкими, незначительными, что ли", – цитирует Агату журнал "ОК!".

В итоге звезды решили, что негатив в семье копить больше не будут. Весь следующий год они постараются научиться решать проблемы "на берегу".