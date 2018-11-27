Агата Муцениеце очаровала поклонников стройной фигурой
На снимке Агата позирует в яркой обтягивающей водолазке, которая подчеркивает ее фигуру. В подписи к фотографии актриса рекламирует известную компанию по производству одежды. "Водолазка – это незаменимая часть гардероба! Она подходит под все! Реально! Иногда очень спасает образ! Я каждый год набираю себе водолазок разных цветов" – сообщила она.
Однако внимание поклонников привлекла не одежда, а стройная фигура Муцениеце: "Аааа, почему такая красивая", "Интересная! Клевая!", "Самая красивая", "Агата – красавица", "Какая худая", "Такая стройняшка", "Отлично выглядишь", "Нереальная красотка", "Совсем тоненькая, на спорте", "Агатик похудела". Один из подписчиков считает, что на этой фотографии она "выглядит на 18 лет".
Напомним, Агата Муцениеце вышла замуж за актера Павла Прилучного в 2011 году. Они познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Пара воспитывает двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.
Недавно в отношениях Павла и Агаты наступил непростой период. Звезды отписались друг от друга в социальных сетях, что стало поводом для возникновения слухов о скором разводе. К счастью для их поклонников, знаменитости смогли преодолеть трудный этап и восстановили хорошие отношения.
Недавно Агата опубликовала в своем Instagram забавную
видеозапись с мужем. В ролике они лежат с косметическими масками с принтом, похожим на мордочки животных. "А я лисичка-сестричка. Два дебила –
это сила, да?" – комментирует актриса свой вид в тот момент, как ее муж пытается приладить ткань к лицу.
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