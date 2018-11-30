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Павел Прилучный потерял близкого человека

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com
Павел Прилучный дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о том, как потерял друга из-за денег.
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Когда-то Павел Прилучный, будучи довольно известным и успешным, одолжил большую сумму близкому человеку. Однако когда пришло время возвращать долг, начались проблемы. "Что-то произошло, и так потерялись друзья. Безусловно, мне жалко, что наша дружба закончилась. Это даже не я с ним перестал общаться, а он со мной. Наверное, все зависит от человека, просто надо разговаривать. Но и я был молод и импульсивен, и он. Знаете, есть такое выражение: "Хочешь поссориться с другом – дай ему денег в долг". Вот у нас так и получилось", – цитирует Павла Прилучного "Вокруг ТВ".

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Кстати, примерно о том же повествует новый фильм "Желтый глаз тигра". В многосерийной ленте герой Павла Прилучного в борьбе за справедливость и правду пошел против школьных приятелей. В итоге еще недавние друзья и единомышленники стали непримиримыми врагами.

Для роли актер порядком изменился. Павлу пришлось разгуливать по съемочной площадке в гриме и парике, который, к слову, не всем его фанатам пришелся по вкусу. Фотографией со съемок поделилась партнерша Павла Прилучного Агния Кузнецова. Многочисленные поклонники просто не узнали любимого актера.

"Это жесть! Если б Агния не написала, я бы не догадалась. что с ней Павел)", "Ох!)) И не признала партнера сразу!", "Приличный – это жеееесть😂", "Неужели Павлу нельзя было для этой роли волосы отрастить?! Нафига этот ужасный парик 😖", "Артисты великолепные👍👍 а вот парики ужасные особенно у Прилучного", "Чубчик кучерявый (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева30 ноября 2018, 10:49
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Прилучный в ноябре простился с летом

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