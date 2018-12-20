Объятия рыжего из "Иванушек" с известным певцом взбудоражили общественность

Архивный снимок из 90-х появился на страницах Дмитрия Маликова и Андрея Григорьева-Апполонова в соцсети Instagram. Поклонники в восхищении: певцы почти не изменились.



Обнявшиеся Маликов и рыжий из "Иванушек" действительно не особенно повзрослели. Только у Дмитрия волосы на фото намного темнее. Фанаты решили, что такая прическа Маликову подходит больше.

"Я и Димон. Димон и я! Сто лет назад. Триста! Легенды попа!" – написал солист "Иванушек International" в своем аккаунте.

Музыканты просто напросились на комплименты. "Классное фото!", "Какие красавчики!!! Супер! Обожаю!", "Такие классные вы были давно… А сейчас два повзрослевших мужчины, но все же остались красавчиками, а главное – любимыми", – написали фанаты. Они отметили, что певцы не меняются – и даже становятся лучше.

Нашлись среди подписчиков и критики. "Как две подружки", – написал один из них. "Некоторые песни Дмитрия хороши. Но на фото, два *** (гея). Извиняюсь", – добавил другой.

Напомним, в этом году 48-летний Дмитрий Маликов снова стал отцом. В известном семействе с помощью суррогатной матери на свет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком.

Недавно Дмитрий Маликов показал поклонникам подросшего сына. Многочисленные почитатели певца пришли в восторг. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий опубликовал короткую видеозапись. В кадре Маликов сидит за роялем, рядом с ним в стульчике для кормления расположился его девятимесячный сын.