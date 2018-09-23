Близость с Бузовой дорого обошлась Маликову

После фотографии, на которой Дмитрий Маликов был запечатлен в компании с Ольгой Бузовой, певца успели назвать новым спутником жизни восходящей звезды российского шоу-бизнеса, победителем шоу "Замуж за Бузову" и даже гулящим мужем. Впрочем, эксперты не сомневаются – речь идет лишь о попытке вызвать у публики всплеск интереса к себе. Однако не потеряет ли Маликов в этих экстравагантных шагах что-то по-настоящему важное?

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