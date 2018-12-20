Почему бесстыжая Собчак обманула Виторгана

В СМИ продолжает муссироваться информация о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам. Якобы гламурная ведущая с лета крутит тайный роман с режиссером Константином Богомоловым. Почему так произошло и что будет дальше, порассуждала блогер Лена Миро.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро для начала с удовлетворением заявила, что предполагала такое развитие событий в семейной жизни Ксении Собчак и Максима Виторгана. "Все было очевидно всем с самого начала их отношений. Бедный Максим, довольно средненький актер по признанию Ксении, был выбран мужем от безысходности. Не потому, что он – лучший, а потому, что кто-то лучший не захотел быть с Собчак", – заключила Миро.

Блогер не стала долго думать о причинах, побудивших гламурную блондинку перестроиться с супруга на другого мужчину. "Собчак рассуждает со своей колокольни: пусть даже средненький режиссер, но это лучше посредственного актера", – объяснила для непонятливых Лена.

При этом она убеждена, что Максим Виторган простит супругу. "В этот раз брак, скорее всего, не распадется, потому что Богомолов быстро сольется, а Виторган поплачет в подушку и с облегчением простит нассавшую ему в уши жену", – высказала уверенность блогер.

Миро дала понять, что не верит в верность Ксении Собчак, как и в то, что она сможет "успокоиться", а значит, Максиму Виторгану стоит ожидать и дальнейших похождений ветреной жены. "Так и будут жить вместе, пока Собчак не даст кому-нибудь побогаче. Единственная надежда на сохранение семьи – отсутствие желающих присунуть Ксении. И этот вариант вполне себе вероятен, потому что взять Ксению хоть разок дураков наверное не осталось", – принизила манкость Собчак Миро.

К слову, немало слухов ходит и о том, что информация об измене – искусный пиар. Так, Telegram-канал "Футляр от виолончели" утверждает, что история с внебрачным сексом Собчак выдумана, чтобы повысить ее популярность. Якобы Ксения даже сама платит за продвижение этих "вирусных" данных.