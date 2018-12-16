"Надо было зарабатывать": Мать оправдала Собчак за сомнительное прошлое

Людмила Нарусова дала интервью Милане Тюльпановой, в котором рассказала о своей дочери Ксении Собчак. В сомнительном прошлом ведущей она ничего страшного не видит.

Ведущая Ксения Собчак много внимания уделяет своей репутации, которую постаралась сильно изменить в середине своей карьеры. Вместо гламурной прожигательницы жизни она постаралась изобразить из себя серьезного аналитики и даже политика.

Однако шлейф прошлого не отпускает Ксению Собчак. Ей постоянно припоминают участие в сомнительных с репутационной точки зрения проектах. Однако мать ведущей Людмила Нарусова в этом ничего страшного не видит. "Когда были все эти проекты "Блондинка в шоколаде", "Дом-2", я понимала, что отец ей не оставил нефтяной скважины, девочке надо было зарабатывать деньги", – подчеркнула мать Ксении Собчак.

И теперь, когда ведущей отказывают в политических амбициях из-за того, что она делала в начале своей карьеры, Людмила Нарусова указывает на непонимание такими людьми специфики творчества, передает StarHit. Мол, она лишь отыгрывала определенную роль и судить ее по этому нельзя.

"Это непонимание специфики творчества. А если бы она начала карьеру с роли Надежды Крупской, которая поехала в Шушинское за Лениным? Ее карьера сложилась бы иначе?", – поинтересовалась Нарусова.

Кроме того, проблем Ксении Собчак, по мнению Людмилы Нарусовой, добавляет ее пол. "У нас страна не очень расположена принимать женщину ни в качестве политика, ни в качестве самостоятельной фигуры. Нужно быть значительно образованнее и умнее мужчины, чтобы он согласился с твоей точкой зрения", – подчеркнула мать Ксении Собчак.