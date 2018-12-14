"На бутылку не хватает?" – Собчак сцепилась с журналистами

Словесная перепалка знаменитости произошла с сотрудниками Telegram-канала "Антиглянец". Поводом для ссоры стала персона медиа-мэтра Тины Канделаки.

В Telegram Собчак пишет под ником Кровавая барыня. Началось с того, что Ксения задала представителям канала вопрос.

"Дорогой Антиглянец, вы мне так нравитесь, но скажите, пожалуйста, сколько вы получили от госпожи Канделаки за безмерную похвалу в ее адрес?", – поинтересовалась теледива. "Дорогая Ксения Анатольевна, Тина не то, что ни копейки, к сожалению, не платит, она даже в долг до зарплаты не дает!!! Но мы не в обиде! Мы ж с вами, к счастью, теперь не в ACMG (международная медиа группа, издательский дом – прим. ред.), наконец, заживем богато", – последовал ответ.

Не такого объяснения, видимо, ожидала знаменитость. Ее явно разозлила реплика оппонента. "Вам на бутылку, что ли опять не хватает?" - нагрубила Ксения журналистам.

Отметим, что проект "Антиглянец" в Telegram – детище журнала SNC, главным редактором которого была Ксения Собчак. Она занимала эту должность с лета 2012 года по декабрь 2014-го. На этом посту ее сменила Наталья Архангельская, в прошлом заместитель главного редактора журнала Tatler.