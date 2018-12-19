Узнавшая о болезни матери Кудрявцева не смогла скрыть эмоций

Певица Анита Цой стала гостьей программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ. Артистка откровенно побеседовала с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Анита обычно не делится с публикой сокровенным, но для Леры сделала исключение. Цой рассказала, что с мужем Сергеем отношения складывались непросто.

Артистка вышла замуж рано – в 19 лет, супруга не любила, поэтому мира и гармонии в семье не было. Брак трещал по швам. Мужу не нравилась певческая карьера Аниты. Знаменитость мечтала о разводе и даже намеревалась свести счеты с жизнью. К счастью, у Аниты было ради кого держаться на этом свете – подрастал сын Сергей.

Исполнительница призналась, что со временем научилась ценить и уважать супруга, однако от него все-таки съехала. Она построила на большом участке в Подмосковье четыре дома: маме, себе, супругу и свекрови.

Сейчас Анита живет в доме родительницы. Пожилой женщине требуется помощь – возникли серьезные проблемы со здоровьем. Со слезами на глазах Цой рассказала, что ее мама оказалась в больнице для душевнобольных. "Мы своими руками ее убили!" - почти рыдая поведала она Кудряцевой. Ведущая тоже не могла скрыть эмоций, она сочувственно смотрела на гостью. Певица добавила, что после случившегося всем членам семьи было стыдно смотреть друг другу в глаза. Об этом сообщает "Экспресс газета".