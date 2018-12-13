Максакова заявила о провокации после откровений с Курявцевой

Недавно оперная певица взбудоражила общественность откровениями в авторской программе Леры Кудрявцевой. Мария Максакова в подробностях поведала о насилии со стороны бывшего мужа. По всей видимости, знаменитость решила подлить масла в огонь новым громким заявлением.

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