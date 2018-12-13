Снова провал: Бузова подарила бракованный автомобиль

Ольга Бузова снова оказалась в центре шумихи. Оказывается, поющая ведущая подарила фанатке автомобиль с пробегом.

Все началось с того, что Ольга Бузова устроила среди своих многочисленных поклонников розыгрыш элитной иномарки. В итоге победительницей стала жительница Владимирской области Любовь Теолани. Однако женщина решила не ездить на машине немецкой марки Mercedes-Benz Е-класса, а продать ее через популярный сайт объявлений "Юла Авто".

И вот тут Теолани узнала, что подарок Бузовой бракованный. Как выяснилось после проверки по VIN-номеру, автомобиль оказался подержанным, 2014 года выпуска, да еще был участником двух аварий, компетентно сообщает газета "Известия".

Изначально победительница розыгрыша хотела продать престижную иномарку за 2,3 миллиона рублей. Однако с учетом вскрывшихся данных Теолани пришлось снизить свои аппетиты до 1,35 миллиона рублей. По мнению экспертов "Юла Авто", цена машины с учетом возраста, пробега в 140 тысяч километров и двух аварий стала соответствовать рыночной, что все же повышает шансы на продажу.

Злопыхатели уже позубоскалили в Сети на эту тему. Дескать, Бузова снова провалилась, оскандалилась, опозорилась. "А чего вы ждали от бузовой??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну это ж Бузова)", "Бузова хорошего не предложит...", "Кругом обман, и звездам тоже верить нельзя. особенно вышедшим из "Дома-2", – высказались пользователи Сети.

Ранее Ольга Бузова получила град критических отзывов, объявив, что примет участие в "Голубом огоньке". "Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в "Голубом огоньке" в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1 Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию 🤫🤗 Такого от нас не ожидает никто 😜Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь 🙅🏼‍♂🙅🏻‍♀🙅🏼‍♂", – пообещала довольная Бузова. Судя по комментариям к этому посту в Instagram, зрители не рады видеть поющую ведущую в новогоднюю ночь.