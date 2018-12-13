Известный ведущий сравнил Бузову с собирающий легион дьяволом
Соловьев раскритиковал ведущую "Дома-2" в прямом радиоэфире. Запись о Бузовой появилась на его странице в Instagram.
Ведущий в жесткой форме обсудил с коллегами известную певицу и ее шоу "Замуж за Бузову". "Интеллекта нет, не было и никогда не будет! Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова что, мужик? Смысл простой – безграмотность!", - возмутился Соловьев.
Соведущая журналиста предположила, что Бузова, исходя из названия шоу, должна иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это Соловьев ответил: "Почему, просто мужиком!"
Друга участник эфира напомнил ему, что у поющей ведущей есть целая армия поклонников. Тогда Соловьев привел в качестве примера дьявола, за которым тоже шли легионы. Таким образом он сравнил Ольгу Бузову с самим Сатаной.
Ранее появилась информация, что новогодний "Голубой огонек" поручено вести знаменитому юмористу Евгению Петросяну и Ольге Бузовой. Из-за этого в Сети разразился настоящий скандал. Многие россияне заявили, что не хотят видеть певицу в качестве соведущей Петросяна.
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