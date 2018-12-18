"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Вторник 18 декабря
Лента новостей
15:32
В Москве умерла знаменитая художница
15:26
Госдума защитила предпринимателей
15:08
Под Москвой мужчину до смерти забили за тысячу рублей
15:02
Спортивные парки "Небо" отметили четырехлетие с размахом
14:59
Россия раскрыла циничную подножку Запада в угоду "марионетке" Порошенко
14:58
Две аварии с участием семи машин произошли на Кутузовском проспекте
14:44
Дума упростила соотечественникам получение гражданства России
14:36
Москвичей предупредили о наступлении сибирских морозов
14:20
"Спорт надо закрыть": Плющенко вынес приговор Сотниковой
14:13
Губерниева затравили после скандала с российским биатлонистом
13:34
Два Деда Мороза подрались из-за клиента (видео)
13:30
В Кремле ответили на подлую провокацию Порошенко
13:26
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
13:03
Старый гей взорвался из-за вопросов о Медведевой
12:53
Россиянам компенсируют траты на цифровое ТВ
12:24
Известная ведущая показала все свои прелести
12:10
Нострадамус предсказал Третью мировую войну в 2019 году
12:01
В России появится рейтинг цифровизации регионов
11:54
Москвич застрял между лестничных перил в подъезде
11:50
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
11:20
Глушко шокировал снимком с обвисшей грудью
11:18
Российские производители электроники получат налоговые льготы
11:09
Арнтгольц появилась на публике с известным актером
10:51
Володин осудил притеснение священников на Украине
10:50
Пышногрудая модель показала "голое" фото в бане
10:48
На Казанском направлении МЖД произошел серьезный сбой
10:45
Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции
10:34
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
10:13
Бегущего с Украины Порошенко подставил старший сын
10:12
Запашному круто досталось от бизнесмена Гуцериева
10:11
Названо главное условие идеальной семейной ссоры
09:53
Нападение на затравленную Маркл вызвало переполох
09:52
Известный футболист вместе с семьей разбился в автокатастрофе
09:47
Певица Саша Савельева прячет живот
09:12
Родившая Тодоренко прервала угрожающее молчание
09:01
"Привезла на своем хвосте": Загитову унизили перед важными соревнованиями
08:57
Бензин и продукты резко вырастут в цене
08:37
Беременная Лопырева вышла в свет
08:17
Россию прополоскали в ООН за Крымский мост
07:11
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
06:33
Мужественный Путин сразил женщин наповал
06:04
Впадающую в ярость звезду шоу "Дом-2" ждет принудительное лечение
00:07
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
23:16
Позорное невежество Малахова возмутило народ
21:57
На бывшую невесту Тимати обрушилось горе
21:55
Мать двоих детей скончалась по дороге в больницу в Прикамье
21:55
Блюменкранц прячется от маленькой дочери в "Доме-2"
21:39
Озлобленные украинцы набросились на оголившуюся Волочкову
21:38
Почему России наплевать на Порошенко
21:11
Бик после смерти Марьянова угодила в преисподнюю
20:56
Пожар унес жизни трех жителей Владивостока
20:53
Взрыв автомобиля повлек гибель девяти человек
20:48
"Жестко сорвалась": модель о страшных последствиях экспресс-диеты
20:46
В Пермском крае насмерть сбили 87-летнюю пенсионерку
20:44
В Волгограде рецидивист ограбил магазин лимонадов
20:38
В Удмуртии в ДТП пострадал 3-летний мальчик
20:31
Причиной изнасилования дознавателя в Уфе признали порчу
20:28
Как национальные проекты помогут людям
20:27
Пустившаяся во все тяжкие Бондарчук показала свои прелести
20:16
В Екатеринбурге пациент со сломанным носом избил фельдшера
19:47
Перенесший операцию Михалков с трудом ходит
19:46
В Тюмени из-за пожара эвакуировали десятки человек
19:44
Кремль утешил напуганного Лукашенко
19:36
Омич на Mercedes сбил 7-летнего ребенка
19:28
Под Нижним Новгородом задержали изготовителей оружия
19:16
В Ростове маршрутка протаранила 4 машины
19:12
Порошенко рекордно нажился на замерзающих украинцах
19:01
Россиян призвали отказаться от десертов в новогоднюю ночь
18:36
Двое жителей Уфы убили мужчину и подожгли его дом
18:36
Постаревшую Подольскую затравили за оголенную грудь
18:05
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
17:53
Отдыхающая в ванне Водонаева показала киску
17:44
"Гнусный ябеда": Запашного распекли за жалобу Путину
17:38
У здания известного телеканала взорвалась бомба
17:01
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
16:55
"Стань Дедом Морозом!": "НАШЕ Радио" поможет россиянам превратиться в волшебников
16:48
Под Москвой водитель сбил перебегавших дорогу детей
16:19
Мстительная Меган Маркл жестоко обошлась с отцом
16:17
В Петербурге нашли завернутый в одеяло труп
16:09
Жена разбитого инсультом Носкова сделала шокирующее заявление
16:05
Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
16:04
Гузеева вышла голышом на мороз
15:56
В Челябинске из-за пожара эвакуировали более тысячи детей
15:43
Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления
15:36
Ожидающих потепление москвичей крупно разочаровали
15:35
Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко
15:26
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
15:01
"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего
14:59
Лобода изменяет Тиллю
14:52
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
14:50
Дакота показала сексуальные ножки
14:42
Подрабатывающая "на панели" Яковлева смутила Корчевникова признанием
14:37
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
14:25
Горячая лезгинка от Кати Лель привела россиян в восторг (видео)
14:20
Мертвец завыл из гроба на похоронах (видео)
14:17
Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом
13:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года
13:45
Малахов скрывает правду о детях Киркорова
13:41
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
13:34
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина
Почему России наплевать на Порошенко
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
Шоу-бизнес

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Первая жена погибшего беглого депутата Дениса Вороненкова Светлана Макеенко совсем недавно дружила с Марией Максаковой. Но приятельские отношения женщин закончилось, когда встал вопрос о дележке наследства убитого политика.
прочитано 3351 раз

В одном из прошлых выпусков ток-шоу "На самом деле" Первого канала Светлана уже предупреждала Марию, что может раскрыть ее тайны, если оперная дива не прекратит преследовать их семью. Макеенко считает, что над ее дочерью Екатериной Вороненковой надругались по приказу Максаковой.

ПО ТЕМЕ

Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор

Максакова заявила о провокации после откровений с Кудрявцевой

Конфликт Максаковой и Кудрявцевой вызвал недоумение

 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

После знаменитая вокалистка прилюдно обозвала бывшую товарку "торгашкой" и назвала плохой матерью. Макеенко не смогла стерпеть оскорблений. Она решилась исполнить свои угрозы.

Женщина готова рассказать о шокирующем видеокомпромате на знаменитую певицу. Эта запись хранилась на мобильном телефоне ее наследницы Екатерины. Когда-то первая жена беглого депутата обещала уничтожить ее.

Адвокат Макеенко Наталья Тетерева рассказала, что в любой момент ее подзащитная может обнародовать порочащие оперную диву сведения, однако в телеэфире это сделать невозможно. "Этот компромат носит такой характер, который невозможно показать просто, без ретуши, – это компромат порнографического характера. В чистом виде его невозможно показать на Первом канале. На видео запечатлены: Мария Максакова, Денис Вороненков и его вторая жена Юлия Вороненкова", – рассказал юрист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ��Новости знаменитостей�� (@novostyznamenitostey)

По словам Светланы, певица и политик некоторое время проживали "шведской семьей" с Юлией Вороненковой: все вместе они выезжали на отдых, спали в одной постели и снимали свой "тройничок" на видео. Макеенко считает, что вокалистка согласилась на такие отношения ради денег. Женщина уверена, что замуж за Дениса Мария вышла исключительно ради материальных благ. 

Автор: Руслана Алексеева18 декабря 2018, 14:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

567

комментарии

Политика

Почему России наплевать на Порошенко
Кремль утешил напуганного Лукашенко
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Шоу-бизнес

Сестре Жанны Фриске сделали операцию
Дочь неизлечимо больной Тереховой затравили после откровений на Первом канале
Петросян и Бузова стали влюбленной парой под носом у Степаненко
"Никто не захочет жениться": Виктория Боня о россиянах и алиментах

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо

Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
Спорт

Шипулин раскрыл подробности подлой засады полиции

Российский биатлонист рассказал о визите австрийских правоохранителей
Шоу-бизнес

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову

Оскорбленная приятельница решила отомстить
Шоу-бизнес

Беременная Лопырева вышла в свет

Гламурная блондинка показала округлившийся живот

Гороскоп

Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
Малахову строят козни
Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря

Фоторепортажи

Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США

Спорт

Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru