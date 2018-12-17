Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор

Мария Максакова обрадовала поклонников. Опальная оперная дива вернулась в Instagram и выложила новое фото.

Мария Максакова крайне редко заходит на свою страницу в Instagram. Последний кадр датировался июнем 2017-го: заметно похудевшая певица демонстрировала эффектный шпагат. В марте того же года в Киеве убили ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, и Мария от переживаний резко сбросила вес.

Впрочем, она уже вернула прежние параметры и опять радует поклонников аппетитными формами. После долгого затишья артистка обнародовала новый кадр. "Снежное" фото – обложка для альбома украинских песен Марии Максаковой, который она презентовала на днях.

Возвращение звезды в популярную соцсеть стало настоящим подарком для ее подписчиков. "Просто королева", "Красотка", "Держитесь! Только женщины умеют ради любимого терпеть все", "Маша, крепись! Вы красавица, талантливая и сильная! Все будет хорошо!", "Я Вас уважаю", "Маша, потрясающе выглядишь!", "Богиня!", "Обожаю Вас! 🌹И держу кулачки! Удачи!" – рассыпались в комплиментах интернет-пользователи.

Не обошлось и без критических отзывов, причем откровенно оскорбительного характера: "Продажная шкура!", "Никто не знает, что будет завтра, но опуститься до криминала, когда исчезают журналисты, а тем, кто имеет собственное мнение о Максаковой, поступают угрозы, – это мерзость", "Омерзительная личность. Позор твоим родителям..."