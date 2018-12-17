Озлобленные украинцы набросились на оголившуюся Волочкову

Новая фотография в микроблоге известной балерины Анастасии Волочковой неожиданно взволновала украинских журналистов. Снимок артистки в купальнике они снабдили язвительными комментариями.

Даже самые добрые пожелания, которыми сопроводила фотографию Анастасия, не смягчили сердец комментаторов.

"Экзерсис в домашнем театре – прекрасное начало дня. И вам желаю активной недели. Поддерживайте форму и стройность тела, радуйтесь жизни и любите друг друга", – написала балерина под своим постом в Instagram.

Пользователи Сети отметили, что снимок балерины в купальнике, сделанный в домашнем театре Волочковой, слишком откровенный. А украинское издание "Обозреватель" призвало Анастасию "протрезветь".

"Мне никогда она не нравилась. Особенно в трусах на всю страну", "Вот даже стройность в таком ракурсе не спасает", "Ты вот мамаша, и тебе не стыдно такой *** заниматься? Лучше бы детьми занялась. Повырастают потом дебилы", – упражняются в остроумии злопыхатели (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Фанаты Волочковой, естественно, своего кумира поддержали. "Комсомолка, спортсменка и просто красавица!", "Сексуальная", "Ноги офигенные", – пишут поклонники.

Волочкова, как известно, практически каждый день занимается спортом и танцами, зачастую в домашних условиях. Ведь, чтобы с такой легкостью садиться на шпагат – что Анастасия не устает демонстрировать своим поклонникам – необходимо много, долго и упорно тренироваться, пишет Teleprogramma.pro. К сожалению, не все подписчики Волочковой способны это понять и оценить.