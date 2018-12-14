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Волочкова на подоконнике сообщила о намерении скрыться

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина в очередной раз вызвала шквал обсуждений в Сети. На этот раз причиной стало видео, опубликованной Анастасией Волочковой в Instagram.
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Знаменитость не перестает давать хэйтерам поводов для пересудов. В новом ролике прима балета рекламирует жалюзи. При этом Волочкова стоит на подоконнике и, загадочно улыбаясь, описывает все плюсы товара.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Привет, мои дорогие! Стоя на окне моего офиса, где появились новые жалюзи, я должна сказать, что даже когда нечего прятать в жизни и нечего скрывать, зачастую хочется сокрыться от света, от солнца и от тех глаз, которые совершенно не нужны. И это помогают сделать те самые жалюзи, за которыми я сейчас стою", – говорит Анастасия в видео. Подписчикам такая реклама не понравилась.

Фолловеры приняли высмеивать и осуждать звезду. "Как ваша реклама надоела! Неужели в жизни нет более интересных тем?", "Хорошая реклама, если она в них вцепилась и повисла, а жалюзи не оторвались", – написали критики.

Многие обеспокоились состоянием балерины, заподозрив неладное в ее поведении. "Что-то сердце защемило... даже не смешно", "Посмотрела видео без звука, неадекват полнейший. Настя, что вы употребляете?", "Пьяная что ли?", - прокомментировали ролик пользователи соцсети.

Автор: Валерия Нарская14 декабря 2018, 21:14
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