Брежневу и Баскова нашли в неожиданном месте
Как оказалось, в 2012 году свет увидели три выпуска из серии "Мстители". Они назывались: "Мстители начало: Черная вдова наносит удар".
В комиксе фигурировал некий Николай Басков, который представлен там оперным певцом. "Один из величайших теноров в мире, ведущий образ жизни плейбоя", – говорилось в описании.
О том, что он стал героем знаменитой истории, Николай узнал случайно. На радостях артист опубликовал пост в своем микроблоге, где рассказал поклонникам о находке. "О как 🤪 неожиданно, но приятно!!!))", – написал Николай в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Басков фигурирует в вики-энциклоппедии по кинематографической вселенной Marvel. Он появляется в серии комиксов The Avengers Prelude: Black Widow Strikes. Комиксы посвящены российской героине Marvel – супершпиону Наташе Романовой. Во вселенной Marvel, Басков – «один из лучших теноров мира», ведущий образ жизни плейбоя. О как �� неожиданно , но приятно!!!))
Вместе с тенором в названных выпусках "Мстителей" есть еще один интересный персонаж – певица и артистка Вера Брежнева. Одного взгляда на белокурую героиню достаточно для понимания: ее прообразом стала звезда золотого состава группы "ВИА Гра".
Примечательно, что оба
российских артиста, попав в комикс, заслужили персональную страницу в вики-энциклопедии
Marvel Cinematic Universe. Отметим, что Вера Брежнева пока не прокомментировала
этот момент в личном микроблоге.
Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Шоумен был шокирован происходящим
Пианистка выставила все свои прелести
О мальчике рассказал близкий друг артистки