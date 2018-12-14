Распоясавшаяся Бородина жестко ответила на дерзкие претензии

Ответ на претензии, которые публикуют противники Ксении Бородиной в соцсетях, появился в Instagram телеведущей. Звезде хватило одного фото, чтобы поставить на место завистников.

Провокационное фото Бородиной стало ответом сразу на все типичные комментарии. Их телеведущая указала в подписи к снимку.

"Это что, леопард? Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться? А обязательно так ногу все время отставлять? Может, проблемы с ногами?" – подписала пост звезда. Бородина на снимке запечатлена в тех самых леопардовых колготках, на каблуках – отставив ногу и приоткрыв рот.

Фанаты юмор телеведущей оценили. "Заранее посмеяться над собой, чтобы опередить остальных злючек. Супер! Так легче переносить негатив", "А мне все нравится! В том числе и колготки", – поддержали любимицу поклонники.

На днях Бородина приехала на съемки программы без нижнего белья. Звезда не постеснялась выложить снимок в свитере с открытым плечом в Instagram, смутив некоторых поклонников. Они порекомендовали Ксении надевать на работу лиф – хотя бы с прозрачными лямками.

Незадолго до этого Ксения Бородина призналась, что недовольна своей внешностью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" заявила, что села на диету.

На своей официальной странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с наряженной елкой и новогодними подарками. В подписи к кадру Бородина печально сообщила, что решилась на радикальный шаг – собралась худеть.

