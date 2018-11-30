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"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Бородина стала очередной звездной гостьей шоу Регины Тодоренко. Однако интервью могло не получиться...
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Едва оказавшись на диване напротив Регины Тодоренко, Ксения Бородина приметила зеленую игуану, которая весьма бодро ринулась к ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2". Та взволновалась. "Ну, на фиг, я сейчас каблуком по голове дам", – сказала Бородина. Регина Тодоренко стала успокаивать Ксению, объяснив, что рептилия абсолютно безопасна – у нее есть паспорт и все прививки.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Однако Бородину доводы Тодоренко не убедили. "Ну, я тебе реально говорю, если он сюда придет, я ему дам по голове, ребята", – пообещала телеведущая. Регина попыталась обратить ситуацию в шутку, сказав, что игуана ее просто понюхает. "Нет, обнюхать я не дам себя! Я их как бы не боюсь, но у меня двое детей. Я просто сейчас буду на нее отвлекаться и не смогу поговорить. Если вы хотите хорошее интервью, уберите эту зеленую какашку", – поставила ультиматум Регине Тодоренко Бородина.

К счастью, животное передумало подходить к ведущей и свернуло в другую сторону. Ксения призналась, что крайне эмоциональна. Однако лишь сейчас смогла держать себя в руках. По словам Бородиной, она просто поняла, что нельзя себя так растрачивать, по любому поводу. На эмоциях Ксения несколько лет назад предала огласке свои проблемы с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Тогда они были на грани развода. Но сейчас Ксения думает, что именно эта ситуация, а также их неудавшиеся первые браки пошли на пользу. В шоу "Пятница с Региной" телеведущая поделилась своим опытом. "Самое главное – это продолжать общаться, даже если вы поругались, даже если вы не разговариваете. Нужно уметь садиться и договариваться. Потому что если начинаются обиды, это как снежный ком накапливается. Люди начинают себя накручивать. И тебе твой родной человек, который с тобой разделяется, может за неделю стать таким чужим!" – высказалась Бородина. Ксения выступила против практики разъездов. По ее мнению, разлука только ухудшит ситуацию.

Автор: Наталья Аряева30 ноября 2018, 13:25
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На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

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