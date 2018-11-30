"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко

Ксения Бородина стала очередной звездной гостьей шоу Регины Тодоренко. Однако интервью могло не получиться...

Едва оказавшись на диване напротив Регины Тодоренко, Ксения Бородина приметила зеленую игуану, которая весьма бодро ринулась к ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2". Та взволновалась. "Ну, на фиг, я сейчас каблуком по голове дам", – сказала Бородина. Регина Тодоренко стала успокаивать Ксению, объяснив, что рептилия абсолютно безопасна – у нее есть паспорт и все прививки.

Однако Бородину доводы Тодоренко не убедили. "Ну, я тебе реально говорю, если он сюда придет, я ему дам по голове, ребята", – пообещала телеведущая. Регина попыталась обратить ситуацию в шутку, сказав, что игуана ее просто понюхает. "Нет, обнюхать я не дам себя! Я их как бы не боюсь, но у меня двое детей. Я просто сейчас буду на нее отвлекаться и не смогу поговорить. Если вы хотите хорошее интервью, уберите эту зеленую какашку", – поставила ультиматум Регине Тодоренко Бородина.

К счастью, животное передумало подходить к ведущей и свернуло в другую сторону. Ксения призналась, что крайне эмоциональна. Однако лишь сейчас смогла держать себя в руках. По словам Бородиной, она просто поняла, что нельзя себя так растрачивать, по любому поводу. На эмоциях Ксения несколько лет назад предала огласке свои проблемы с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Тогда они были на грани развода. Но сейчас Ксения думает, что именно эта ситуация, а также их неудавшиеся первые браки пошли на пользу. В шоу "Пятница с Региной" телеведущая поделилась своим опытом. "Самое главное – это продолжать общаться, даже если вы поругались, даже если вы не разговариваете. Нужно уметь садиться и договариваться. Потому что если начинаются обиды, это как снежный ком накапливается. Люди начинают себя накручивать. И тебе твой родной человек, который с тобой разделяется, может за неделю стать таким чужим!" – высказалась Бородина. Ксения выступила против практики разъездов. По ее мнению, разлука только ухудшит ситуацию.