Страх и депрессия: беременная Меган Маркл лишилась голоса
Бывшая актриса всегда была сильной и независимой, могла ответить на нападки недоброжелателей. А когда Меган Маркл стала членом королевской семьи, она "потеряла голос" – возможность открыто говорить то, что думает. Это стало причиной сильного стресса.
"Она всегда рассчитывала на собственный голос, чтобы защитить себя и других. Теперь у нее нет возможности что-то сказать, и это парализующее чувство. Меган всегда была независимой, сейчас у нее отобрали свободу. Она всегда могла ответить на критику в соцсетях, но теперь не может", – утверждает источник, близкий к герцогине.
Напомним, в британской прессе недавно появились слухи о том, что Меган Маркл не смогла поладить с Кейт Миддлтон. В одном из личных разговоров супруга принца Уильяма раскритиковала поведение бывшей актрисы и назвала ее грубой.
Вскоре конфликт стал набирать обороты. Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение покинуть Кенсингтонский дворец и переехать во Фрогмор-хаус в Виндзоре.
Спустя шесть месяцев после свадьбы личный ассистент Меган Маркл Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и его супругой Айдой Филд, подала заявление на увольнение. Следом за ней собирается уйти Саманта Коэн, которая верно служила королевской семье 17 лет.
Коэн работала с герцогиней Сассекской на постоянной основе, и бывшая актриса настаивала, чтобы та осталась. Уход одного человека можно назвать неудачей, но когда дворец покидают двое за такое короткое время, это заставляет задуматься.
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