Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым

Мария Максакова дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в ее передаче "Секрет на миллион". Она сообщила, что мать мечтала выдать ее замуж за Дениса Мацуева.

Мария Максакова и Лера Кудрявцева встретились в Мюнхене, родном городе оперной дивы. Тут похоронен ее отец, здесь живет его вторая семья – женщина, значительно моложе его, подарившая ему сына Эрика. Ему сейчас 16 лет. Интересно, что отец сообщил ей о другой женщине много лет назад, причем попросил ее не говорить матери. Мария пообещала, но сказала, что он все равно должен ей признаться. Он это сделал, и Людмила тяжело восприняла известие.

Хотя Людмила Максакова вместе с мужем была более 40 лет, жили они вместе, по словам Марии, только первые три года. Далее актриса хотела даже развестись, но отец уговорил ее не делать этого. В итоге, каждый жил своей жизнью. Мария считает себя папиной дочкой. С мамой у них были хорошие отношения всего лишь пять лет – в интервале, когда Марии было с 12 до 17 лет.

Сейчас Мария и Людмила не общаются. Актриса была категорически против ее отъезда из Россию на Украину. "Маша, опомнись", – говорила ей артистка. Несмотря на то, что вначале у Людмилы Максаковой и жениха ее дочери Дениса Вороненкова были хорошие отношения, та даже была тамадой на их свадьбе, актриса хотела, чтобы ее дочь вышла замуж за прославленного пианиста Дениса Мацуева.

"За Дениса Мацуева?! Какой хороший выбор!" – удивилась ведущая Лера Кудрявцева. Максакова отметила, что хорошо относится к музыканту, однако не рассматривала его в качестве потенциального мужа. Отметим, что сейчас, после смерти своего супруга экс-депутата Дениса Вороненкова, Мария сейчас замужем за неким Далхатом Халаевым. По ее словам, она сделала это, чтобы он оказывал ей юридическую помощь. В частности, в продаже семикомнатной квартиры в Москве, которую, к слову, ей завещал отец.