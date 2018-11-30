"Больные люди": Максакова резко ответила на страшное обвинение

Оперная дива Мария Максакова прокомментировала обвинения свекрови в организации преступления. Мать убитого депутата Дениса Вороненкова заявила в эфире одной из программ, что певица из мести устроила изнасилование своей падчерицы.

В программе "На самом деле" Первого канала Людмила Вороненкова рассказала: после того как она дала разгромное интервью, с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные.

Пожилая женщина уверена, что таким образом Максакова сводит с ней счеты. Также свекровь знаменитости утверждает, что Мария хочет выкрасть Катю из наркологической клиники в Москве.

"Это комический персонаж, бабка, которая расхаживает по телеэфирам и за каждый из них получает по 90 тысяч рублей", – резко ответила Мария на обвинения. Певица рассказала, что ее падчерица много лет борется с наркотической зависимостью. Впервые девушка попробовала запрещенные препараты в девятом классе. Дочь Вороненкова попала в плохую компанию, и это привело ее к зависимости.

"Ей нужна нормальная реабилитация, нормальная еда и условия, а не кровать в комнате на шестерых пациентов. Я не считаю, что она настолько тяжело больна, чтобы изолировать ее от общества", - рассказала артистка.

Максакова жалеет, что отношения с родственниками мужа не сложились. Сейчас ей как никогда нужна поддержка – она нашла виновных в убийстве мужа. "Я понимаю, что имею дело с маньяками, преступниками, больными людьми. Они безобразным образом разделались с Денисом, устроив публичную казнь в центре Киева, и кто знает, на какой шаг эти твари еще пойдут?" – цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.