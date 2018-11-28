Отец перед смертью раскрыл страшную тайну Марии Максаковой

В новом выпуске скандального шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ опальная звезда Мария Максакова продолжит раскрывать свои тайны, которых в жизни артистки накопилось немало. Лера Кудрявцева приехала к оперной диве в Мюнхен, чтобы в откровенном разговоре узнать о самых неожиданных подробностях в ее судьбе.



Яркая личность Марии Максаковой всегда приковывала к себе большое внимание. Она завоевала славу на сцене Мариинского театра, реализовывала свой талант как актриса и телеведущая, а также долгое время являлась депутатом Государственной думы. Но два года назад оперная дива сбежала из страны и потеряла все: карьеру, друзей, детей, любимого мужа и многомиллионное состояние. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Мария Максакова рассказала о своей сегодняшней жизни в Германии, а также вспомнила о трагическом прошлом, которое до сих пор является острой темой для обсуждений.



В новом выпуске оперная дива впервые откровенно рассказала о своей семье: почему долгие годы она не общается с родным братом, за что не готова простить свою мать. Также она поделилась страшной семейной тайной, которую перед смертью раскрыл отец. Кроме того, артистка призналась, какую цену ей пришлось заплатить за возможность стать матерью, почему от нее отвернулась родная дочь, сколько она не видела старшего сына.

Мария Максакова вспомнила историю любви с гражданским мужем Владимиром Тюриным, а также поведала, что стало причиной разрыва этих крепких отношений, и почему после ее бегства на Украину он забрал у нее детей. Оперная певица призналась, с какой целью заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым, а также рассказала, почему ей не удается вернуть семикомнатную квартиру в знаменитом доме на Набережной.