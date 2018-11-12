Бледанс отказалась говорить о потере ребенка

Пост Эвелины Бледанс в соцсети в очередной раз заставил подписчиков усомниться, что актриса ждет ребенка. Давать комментарии журналистам по этому поводу телеведущая отказалась.

К нерадостным выводам поклонники актрисы пришли, прочитав откровения Бледанс в Instagram. Телеведущая призналась, что у нее тяжело на душе. В то же время она не желает выкладывать свои переживания на всеобщее обозрение, а намерена писать лишь о радостных событиях в своей жизни.

"Я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно, пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться, только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты, оказывается, иногда могут оставаться лишь мечтами, но надо пробовать их осуществить! И, возможно, не сильно затягивать, чтобы вдруг не было поздно", – написала Эвелина.

Напомним, 49-летняя актриса в конце лета решилась на процедуру ЭКО, которую ей выполнили под прицелами телекамер. Затем она сообщила, что эмбрион прижился. Поклонники были уверены, что телеведущая – на ранних сроках беременности.

Однако позже стали возникать сомнения. Сама Бледанс о своей беременности ничего не сообщала, да и вела себя так, как не положено будущей матери, – выполняла довольно сложные физические упражнения. Так что для нынешних выводов подписчиков почва была подготовлена.

Добавило масла в огонь и нежелание звезды отвечать на вопросы журналистов. "Не буду пока ничего комментировать по этому поводу. Спасибо", – заявила Бледанс корреспонденту издания StarHit.