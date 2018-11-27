Скрывающая развратное видео Максакова решилась на преступление

Мать убитого беглого депутата Дениса Вороненкова утверждает, что над ее внучкой Катей надругались люди, подосланные бывшей невесткой, оперной певицей Марией Максаковой. Якобы вокалистка таким образом отомстила за недавнее разоблачение.

Людмила Вороненкова в одной из телепередач заявила, что Денис, его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под одной крышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок, которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно, ему не родной.

В эфире программы "На самом деле" Первого канала Людмила рассказала, что после этих ее заявлений в прессе с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные.

"Ее привезли в третью клинику из второй клиники, и она почему-то оказалась раздетая. Как оказалось, она была изнасилована. Ее нашли люди Максаковой", – заявила взволнованная бабушка. По словам Вороненковой, у оперной дивы был мотив, из-за которого она решилась на преступление: Екатерина имеет доверенность на распоряжение некоторым имуществом отца.

У родной сестры погибшего депутата Ирины своя версия истинных причин происходящего. "При жизни Дениса Катя была всегда рядом. Она, наверное, владела и владеет достаточной информацией, которая интересна Марии. Мария хотела, чтобы Катя была рядом с ней", – сообщила она.

О том, что у девушки есть разгромный компромат на вокалистку, говорит и журналист Юрий Кот. "Максакова пытается тем или иным способом задавить Катю, чтобы этот компромат не появился. Есть видео, где в одной постели госпожа Максакова, Вороненков и его супруга Юлия. И это не единственный компромат", – заявил корреспондент.