Скрывающая развратное видео Максакова решилась на преступление
Людмила Вороненкова в одной из телепередач заявила, что Денис, его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под одной крышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок, которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно, ему не родной.
В эфире программы "На самом деле" Первого канала Людмила рассказала, что после этих ее заявлений в прессе с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные.
"Ее привезли в третью клинику из второй клиники, и она почему-то оказалась раздетая. Как оказалось, она была изнасилована. Ее нашли люди Максаковой", – заявила взволнованная бабушка. По словам Вороненковой, у оперной дивы был мотив, из-за которого она решилась на преступление: Екатерина имеет доверенность на распоряжение некоторым имуществом отца.
У родной сестры погибшего депутата Ирины своя версия истинных причин происходящего. "При жизни Дениса Катя была всегда рядом. Она, наверное, владела и владеет достаточной информацией, которая интересна Марии. Мария хотела, чтобы Катя была рядом с ней", – сообщила она.
О том, что у девушки есть разгромный компромат на вокалистку, говорит и журналист Юрий Кот. "Максакова пытается тем или иным способом задавить Катю, чтобы этот компромат не появился. Есть видео, где в одной постели госпожа Максакова, Вороненков и его супруга Юлия. И это не единственный компромат", – заявил корреспондент.
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