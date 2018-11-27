Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
Своим горем Алексей Воробьев поделился в аккаунте в социальной сети Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию своего питомца, корги Элвиса. "Прощай, мой друг", – написал по-английски убитый горем исполнитель. Судя по приложению Stories, о смерти любимца Алексей узнал, будучи в Москве на съемках.
Вначале артист выложил короткое видео, где запечатлен в гриме, прическе и костюме, готовый выйти под камеры, а уже в следующем ролике Воробьев предстал заплаканным, с красными глазами. Алексей, немного справившись с собой, смог лишь выдавить, что вылетает в Америку.
Отметим, что в США Алексей Воробьев и проживает в последние годы. И неизменно рядом с ним был его друг Элвис. Однако несколько лет назад артист выложил несколько фотографий, сделанных в ветеринарной клинике. На одном из кадров собака лежала на операционном столе, а Алексей поглаживал пса, как бы успокаивая его. Вскоре выяснилось, что у Элвиса пневмония.
Несмотря на лечение, Воробьев объявил подписчикам, что собаке "очень плохо", опубликовав фото, где запечатлел пса в специальной кислородной камере. Алексей пояснил, что Элвису тяжело дышать, чтобы снизить нагрузку на сердце, его поместили в эту камеру. "Самое ужасное, что я ничем не могу тебе помочь. Я лишь надеюсь, что ты будешь сильным, моя маленькая ушастая любовь", – писал Алексей Воробьев. К сожалению, никакие ухищрения не смогли спасти верного друга артиста.
Пользователи Сети обсудили внешность артистки
Бывший тренер Медведевой не желает говорить о фигуристке
Эмбер Херд посетила премьеру фильма "Аквамен"
В свой день рождения актер узнал грустную новость