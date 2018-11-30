Тодоренко раскрыла неприличные предложения "Дома -2"
Регина ожидала начала интервью с Ксенией Бородиной, которая много лет является ведущей скандальной телестройки. В связи с этим Тодоренко вспомнила, что пять-шесть лет назад редакторы "Дома-2" присылали ей письмо с предложением о работе. За съемки Тодоренко обещали неприлично большой гонорар – три тысячи долларов в месяц.
Шоумен Петр Романов, которому телеведущая рассказала о приглашении, был очень удивлен, что Регина смогла устоять и не согласилась. Мужчина даже пошутил, что ему никогда не давали таких огромных сумм.
Беседуя с Бородиной, Тодоренко первым делом спросила, почему та 15 лет работает в "Доме-2". Ксения сообщила, что ее постоянно зовут в другие проекты, но она отказывается, так как хочет оставить время для семьи.
Ранее Бородина рассказывала прессе, что старается каждую свободную минуту уделять дочерям. "Для меня воспитание детей – неотъемлемая и важная часть жизни. Нет такого, чтобы я сбагрила их на няню или мужа, а сама ушла развлекаться", – заверила Ксения.
Ведущая заявила, что она мягкая мама, когда дети совсем еще малыши. Однако едва младшей дочери Теоне исполнилось три года, как она стала спрашивать и с нее. Что уж говорить о старшей Марусе. Бородина и сама признала, что той достается. Девочка учится в третьем классе, она отличница. А еще Маруся занимается художественной гимнастикой.
Телеведущий помог оболганной пианистке
Достаточно просто выключить в комнате свет и поднести фонарики к груди
Всему виной – обилие приезжающих девочек
Артист назвал виновных в подсаживании "на иглу"