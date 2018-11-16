"Вы сдурели?": на Бородину накинулись из-за сосущей на лестнице дочери

Дочери Ксении Бородиной Тее 22 декабря исполнится три года. Но она все еще не отучена от соски. Лишь иногда ее удается отобрать.

На своей странице в социальной сети телеведущая Ксения Бородина опубликовала трогательную фотографию – кобель по кличке Берти отобрал у ребенка соску. В этот момент на лестнице их и подловил безвестный фотограф. Получилось трогательно – хоть картину пиши с этой фотографии!

Правда, мнения подписчиков звезды "Дома-2" разделились. Одни умиляются и иронизируют: "Ну, кому нужнее, тот и отобрал. В большой семье, как говорится..." Другие делятся личным опытом: "Мой кот слопал все соски детей и таким образом их от сосок отучил". Ну а третьи возмущены и набросились на Ксению из-за до сих пор сосущей дочери: "Берти пора съесть соску", "Уже большая девочка для соски", "Соска в два года!!!??? Вы сдурели? Это до года должно закончиться, спросите у любого педиатра, любого стоматолога. Долгое сосание соски влияет на прикус и речь. Я уже молчу про гигиену".

Как рассказал "Дни.ру" педиатр, у новорожденного присутствует несколько рефлексов, главным из которых является сосательный. Период же, когда лучше отучать ребенка от пустышки, начинается с двух месяцев. С этого момента и до полугода у малыша формируются первые признаки полной готовности к отказу. Самый лучший вариант – избавиться от соски до шести месяцев, что обеспечит отсутствие множества лишних проблем. Например, считается, что дети, привыкшие к пустышке, совсем не интересуются окружающим миром, поэтому они могут вырасти замкнутыми в себе и менее общительными, чем другие. Кроме того, для детей двух и старше лет соска во рту является препятствием для запоминания информации.