Бородина вскипела от слов звезды "Дома-2" о своих детях

Ксения Бородина дала откровенное интервью. Телеведущая призналась, что тема детей для нее больная.

"Люди, которые не знают мою семью, меня, болтают лишнее: "Все, что имеют дети Бородиной, – заслуга нянь". Помогают нам они, домработница и моя мама. Безусловно, я благодарна им, без них бы просто физически не успевала. Но вплотную занимаются ребенком мама и папа. Мама – это любовь, прекрасное времяпрепровождение, завтраки по утрам, сказка на ночь. Для меня воспитание детей – неотъемлемая и важная часть жизни. Нет такого, чтобы я сбагрила их на няню или мужа, а сама ушла развлекаться", – заверила Ксения Бородина.

Телеведущая призналась, что для нее тема детей больная, потому что "святая". Недавно такое щепетильное отношение телеведущей привело к неприятной ситуации. "Чуть не избила участника проекта, когда он, глядя мне в лицо, сказал: "Послушай, Ксения, ты же не знаешь, какими вырастут твои дети, какое у них будет воспитание. Неизвестно еще, кем они станут". Тут у меня планку сорвало… Чуть не надавала ему пощечин. Глаза уже налились кровью, понимала, что, если еще хоть слово скажет, точно получит", – цитирует ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" Woman`s Day.

Ксения заявила, что она мягкая мама, когда детям совсем мало лет. Однако едва младшей дочери Теоне исполнилось три года, как она стала спрашивать и с нее. Что уж говорить о старшей Марусе. Бородина и сама признала, что той достается.

Девочка учится в третьем классе, она отличница. А еще Маруся занимается художественной гимнастикой. "Когда получает четверки, я не сильно довольна. Для меня важно, чтобы были хорошие оценки. Прошу ее об этом, хотя, когда сама училась, говорила, что не буду такой мамой, которая будет заставлять приносить пятерки. Но в итоге я ею стала. Как бы ты ни зарекалась, это не работает. Судьба есть судьба, характер есть характер", – заключила ведущая.