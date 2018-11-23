"Лисичка и енот": Муцениеце и Прилучный показали постельные забавы

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный наслаждаются семейной идиллией. Однако еще недавно их брак висел на волоске.

Сегодня Агата опубликовала в личном микроблоге пару коротких видеозаписей. В кадре она и ее супруг лежат в постели с косметическими масками с принтом, который имитирует мордочки животных.

"А я лисичка-сестричка. Два дебила – это сила, да?" – смеясь, комментирует артистка свой вид в то время, пока ее муж пытается приладить ткань к лицу. После Павел назвал себя "православным енотиком Шредером" за яркий румянец и подтвердил, что они с женой смотрятся нелепо.

"У вас ролевые игры?", "Вот эта лубоооофф❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Смешульки 🤣", "Ммммм , енот полоскун и хитрюга лисичка ?!!!😍🔥🔥🔥", "Мы тоже с мужем так по вечерам в масочках сидим))", "Странные у вар "ролевые игры"😁❤", "Вроде "енот" немного злой)))))а лиса великолепна)))тож хочу такие маски))", – отреагировали поклонники Муцениеце в комментариях в Instagram.

Многие фолловеры отметили, что Агата и Павел – идеальная пара. Однако еще недавно их отношения трещали по швам. Знаменитости отписались друг от друга в соцсетях, что стало поводом для появления слухов о скором разводе. Через несколько дней Муцениеце подтвердила, что ее брак стоит на паузе. К счастью для фанатов, знаменитости преодолели непростой этап и возобновили отношения.

"Оглядываясь на ситуацию, я думаю, что просто что-то накопилось, претензии к друг другу накопились, и в какой-то момент мы взорвались. Мы решили, что если есть какие-то претензии, то нужно сразу говорить об этом, а не копить в себе. Это как цепная реакция. Одно несет за собой другое, вы утяжеляете ситуацию. А когда ты сразу проговорил – это совсем другое дело", – отмечала артистка в одном из интервью.

