Звезда "Дома-2" потеряла ребенка после зверского избиения полицейскими

В чем нельзя обвинить участницу "Дома-2" Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.



После ухода из одиозного проекта Настя узнала, что беременна от Андрея Шабарина. Но она решила не делать аборт и стать матерью-одиночкой. Работать, правда, хотела до последнего. Поэтому улетела в Турцию делать закупки одежды для своей шоурум в Москве. Но оказалась в аду!

"Я пережила ужасное! – плачет Настя. – Ко мне в номер ворвались стражи порядка, когда я была одна. Меня взломали и сказали, что я оскверняю их нацию своим поведением". В итоге Кочервей посадили в СИЗО, где она почти сутки ничего не ела. Анастасия утверждает, что у нее отобрали телефон и деньги.

Однако самая главная потеря случилась уже после перевода в колонию. "Там меня даже не кормили, а если и давали еду, то кидали на пол, как собаке, — размазывает слезы Настя. – Я думала, что не вырвусь оттуда. Господи, чего я только не видела. Девочки дрались, ели суп и рис руками. Это был ад! Но самое страшное – меня там избили и я потеряла ребенка".

Все это время блондинка ждала решения суда. Подруга помогла Насте нанять адвоката. "В колонии хотели, чтобы я подписала какие-то бумаги, но я этого не делала, — вспоминает звезда "Дома-2". — В итоге меня отправили в эмиграционный центр, где тоже была жуть. Там беременные девушки живут по несколько месяцев без визы. Нас кормили бромом, из-за чего мы постоянно спали, сейчас я совсем обессилена".

Кочервей депортировали в Москву, и сегодня она, как сообщает журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", проходит тщательное обследование по поводу выкидыша – это может серьезным образом сказаться на возможности иметь детей в дальнейшем.