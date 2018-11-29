"Достоинство подпрыгивало": пышная Чехова дала хаму по наглой морде
По словам Чеховой, в 16 лет ее параметры были далеки от идеала. Девушка весила 72 килограмма при росте 1,63 метра.
Одноклассники дразнили ее "канапе" (из-за веснушек. – Прим. ред.), "мадам Грицацуева", "знойная женщина – мечта поэта" и "большие сиськи". Мальчишки постоянно обращали внимание на ее пышную грудь.
"Меня это так бесило, что я могла и врезать мальчишке по наглой улыбчивой морде, осмелившейся меня так назвать. Но редко кого из них могла догнать. А пока догоняла, мое достоинство, легшее в основу этой дразнилки, так заманчиво скакало и подпрыгивало, что им только этого было и надо", – поделилась ведущая. Также она призналась, что раньше никому об этих детских обидах не рассказывала.
"Со временем и с ростом самооценки стало все равно, и даже забавно", – отметила знаменитость. И действительно: благодаря работе надо собой Анфиса смогла превратить свой подростковый минус в одно из своих главных плюсов и достоинств. "Мой вес и фигура больше не моя больная мозоль, поэтому можно наступать сколько угодно", – заключила Чехова.
В комментариях к откровенному посту Анфисы ее поклонники поделились своими детскими обидными прозвищами. Кроме того, они заверили звезду, что ей совершенно не о чем переживать, поскольку она – настоящая красавица.
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