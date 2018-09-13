Постройневшая Чехова о сексе с лишним весом

Анфиса Чехова учила россиян заниматься сексом, когда была девственницей. Об этом поведала сама телеведущая.

Анфиса получила известность благодаря работе в откровенной программе с провокационным названием "Секс с Анфисой Чеховой", которая выходила на телеканале ТНТ. Звезда томным голосом рассказывала с экранов интересные случаи из интимной жизни своих знакомых.

Казалось, что Чехова знает о сексе больше, чем любой другой в нашей стране. Но, как выяснилось, в момент создания программы телеведущая понятия не имела, о чем говорит, так как не жила половой жизнью.

"Надо заметить, на тот момент я была еще девственницей. Мне было 19, и женщиной я стала несколько позже", – призналась Анфиса. Ей пришлось потратить много времени и сил, чтобы вжиться в образ и заставить зрителей поверить в свою компетентность.

Отметим, что с тех пор телеведущая очень изменилась внешне и заметно постройнела. Однако звезда заявляет, что никогда не страдала от комплексов по поводу полноты. Даже когда ее вес достигал 90 килограммов, ее личная жизнь цвела пышным цветом. "Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо ее куда-то тратить", – заявила Чехова.

Со временем телеведущей надоела носить на себе "весь этот груз". Она решила соблюдать диету: отказалась от жареного, жирного, мучного, старается не есть мяса и сахара. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, телеведущая Анфиса Чехова и грузинский актер Гурам Баблишвили прожили вместе восемь лет. Два года пара состояла в официальном браке. У них есть общий сын Соломон. Год назад пара объявила о разводе. Чехова и Гурам прекрасно ладят, им удалось сохранить теплые отношения ради ребенка.