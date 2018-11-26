Люблю себя сама: засыпающая в одиночестве Чехова поделилась сокровенным

Телеведущая Анфиса Чехова часто дает советы в личном микроблоге. Знаменитость делится собственным опытом решения эмоциональных проблем.

"От одиноких женщин часто слышишь фразу: "Мне так не хватает крепких мужских объятий!" А знаете, чего нам всем, холостым и замужним, не хватает? Своих собственных объятий!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – начала рассуждения Анфиса.

По словам Чеховой, таким же одиноким женщинам, как и она, необходимо "наладить контакт с собой". "Вспомните, вы когда последний раз обнимали саму себя? Когда гладили свои ручки и ножки и говорили себе: "Ты у меня самая лучшая!?" – спросила знаменитость фолловеров.

Анфиса сообщила, что невнимание к собственным потребностям приводит к депрессиям, соматическим болезням, неврозам и лишнему весу. Артистка призвала женщин любить и баловать себя при любой возможности.

"Я вот, например, покупаю себе частенько самые лучшие, из всех что я знаю, шелковые пеньюары и халатики. Казалось бы, какая блажь, ложиться спать в шелках, даже если ты спишь одна. Казалось бы, наряжаться в красивое белье нужно только, чтобы соблазнить мужчину! А нет. Наряжаться нужно, чтобы подчеркнуть свою исключительную ценность...прежде всего для самой себя😉", – рассказала о сокровенном телеведущая.

Напомним, что Анфиса Чехова недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их брак продержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году. "За семь лет изменились, отношения перестали нас устраивать, а этой весной окончательно стало понятно: нам не по пути, хотя обоим вместе было очень хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я не хочу и не могу там жить. Москва – место, где все нравится", – рассказала о причинах расставания звезда