Солнцев рассказал о любовнице после грязной драки с женой-старушкой
На протяжении нескольких месяцев вся страна следит за семейной жизнью Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович. Вначале пара создавала впечатление счастливого союза – супруги путешествовали, много обнимались и даже посещали детский магазин в раздумьях о том, чтобы стать родителями.
Все изменилось, когда Терешкович решилась сделать пластическую операцию. После омоложения супруга Гогена сменила стиль на демонстративно сексуальный, а на телешоу вдруг стала проявлять агрессию, в том числе и к родной дочери. Апофеозом стала драка престарелой Терешкович, приревновавшей мужа к собственной наследницей, в результате которой та потеряла зуб. С тех пор Гоген и Екатерина не виделись.
"Я думаю, тут вмешались психотропные препараты или алкоголь. Я не могу об этом абсолютно точно сказать. Но так измениться человек не может. Думаю, что-то повлияло на ее психику. Из милой девушки она превратилась в одержимого демоном человека", – высказал мнение Гоген. Солнцев отметил, что ему пришлось за собственные деньги оплачивать дочери жены вставной зуб.
Уже три недели Гоген и Екатерина живут раздельно. О том, чтобы завести любовницу в отсутствие благоверной Солнцев и не помышляет. "Я не думаю, что измены укрепляют семейные узы. Тем более что Екатерина теперь человек не совсем уравновешенный. Я боюсь, что она на перо и меня посадит, и любовницу. Этого бы мне хотелось меньше всего! Провоцировать ее больше я не собираюсь", – цитирует Гогена Солнцева "Собеседник".
Тем не менее, он надеется на то, что их отношения с престарелой супругой наладятся. "Я оптимист по жизни и всегда надеюсь на лучшее. Я знаю, что недоброжелатели говорят, мол, Гоген хочет свою бабку в дурку сдать, а ее квартиру забрать себе. Поверьте, у меня нет таких мыслей. Я хочу, чтобы ее необузданная агрессия прошла, чтобы у нас была обычная семья", – объяснил Солнцев.
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