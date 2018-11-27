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Малахова отдали на растерзание разгневанным россиянам

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Зрители могут влиять на контент федеральных каналов. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
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Эксперт привел пример того, как народ уже влияли на контент Первого канала. Это произошло после "Новогоднего огонька" 2017 года.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Удалось собрать порядка четверти миллионов подписей под моей инициативой. В итоге в конце года канал провел рейтинговое голосование в соцсетях, и программа "Новогоднего огонька" на Первом канале состояла из исполнителей, которых выбирали сами зрители", – поделился с "Дни.ру" Манукян. "Так что, зрители могут влиять на контент федеральных каналов, проверено", – заверил эксперт.

Также высказался он и о материальной стороне дела. "А вот вопрос бюджетного и иных форм финансирования федерального канала и его трат – это действительно интересно. Если бюджетные деньги тратятся на такие программы как "Прямой эфир" и, в частности, на такие выпуски как с Гогеном Солнцевым и его супругой, то мне кажется, здесь уже государство и зрители вправе возмущаться и полноценно вмешаться, чтобы остановить это телебезобразие", – считает Вадим Манукян.

Напомним, скандал возник из-за эпизода в программе Андрея Малахова от 12 ноября этого года с участием Гогена Солнцева. Тысячи зрителей в России были возмущены поведением шоумена и самим фактом того, что эпизод решили пустить в эфир. Отметим, в ток-шоу Солнцев подрался со своей женой Екатериной Терешкович. 

Автор: Валерия Нарская27 ноября 2018, 21:14
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Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

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