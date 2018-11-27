Малахова отдали на растерзание разгневанным россиянам

Зрители могут влиять на контент федеральных каналов. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт привел пример того, как народ уже влияли на контент Первого канала. Это произошло после "Новогоднего огонька" 2017 года.



"Удалось собрать порядка четверти миллионов подписей под моей инициативой. В итоге в конце года канал провел рейтинговое голосование в соцсетях, и программа "Новогоднего огонька" на Первом канале состояла из исполнителей, которых выбирали сами зрители", – поделился с "Дни.ру" Манукян. "Так что, зрители могут влиять на контент федеральных каналов, проверено", – заверил эксперт.

Также высказался он и о материальной стороне дела. "А вот вопрос бюджетного и иных форм финансирования федерального канала и его трат – это действительно интересно. Если бюджетные деньги тратятся на такие программы как "Прямой эфир" и, в частности, на такие выпуски как с Гогеном Солнцевым и его супругой, то мне кажется, здесь уже государство и зрители вправе возмущаться и полноценно вмешаться, чтобы остановить это телебезобразие", – считает Вадим Манукян.

Напомним, скандал возник из-за эпизода в программе Андрея Малахова от 12 ноября этого года с участием Гогена Солнцева. Тысячи зрителей в России были возмущены поведением шоумена и самим фактом того, что эпизод решили пустить в эфир. Отметим, в ток-шоу Солнцев подрался со своей женой Екатериной Терешкович.