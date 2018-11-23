Объявившаяся старушка-жена валяется в ногах у Гогена Солнцева

Престарелая супруга Гогена Солнцева не теряет надежды на примирение. Екатерина Терешкович публично попросила прощения у возлюбленного.

Под очередной публикацией Гогена в Instagram появился комментарий пользователя под ником ekaterina_tereshkovich. "Гоген, прости меня!" – гласит он.

Отметим, что после ужасной выходки жены на шоу у Андрея Малахова Гоген перестал общаться с благоверной. Шоумен не подходит к телефону и поменял замки в квартире. Видимо, объявившаяся в Сети пенсионерка планирует уговорить мужа встретиться, чтобы упасть в ноги и попросить прощения.



Примечательно, что этот аккаунт создан буквально день назад. В нем всего пять снимков, среди которых – несколько совместных фото Гогена и Екатерины и пара скриншотов программы Андрея Малахова. На странице нет ни единого "живого" фото или видео, которые бы говорили о ее подлинности. С другой стороны, можно предположить, что Терешкович в силу возраста не совсем разобралась с камерой на мобильном. К слову, ранее пожилая женщина говорила, что не хочет заводить микроблог.

Между тем у многих фолловеров Солнцева аккаунт не вызвал никаких подозрений. Кто-то даже решил дать престарелой жене шоумена несколько советов. "Вы перед дочерью в начале извинитесь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "привратись назад в бабульку,милую,добрую,обязательно простит!" – писали интернет-обыватели Терешкович.

Напомним, недавно Солнцев приревновал свою престарелую супругу, и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой. Однако Терешкович заподозрила мужа и наследницу в интимной близости. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила зуб.