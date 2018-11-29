Перепутали с Биланом: певца Dante обокрали посреди улицы

Известный российский поп-исполнитель Dante недавно попал в неприятную историю. Его обокрали на улице, по ошибке приняв за другого популярного певца. О произошедшем он рассказал в интервью "Дни.ру".

Инцидент произошел в Ижевске, куда музыкант приехал с новым концертом. Он стоял на улице и ждал прибытия такси, когда на него напали двое неизвестных. "Я стоял спиной к ним в кепке и капюшоне, слушая демо своего нового трека, и вдруг почувствовал, как меня резко схватили за плечи, развернули и ударили коленом в живот", – поделился Dante.

Исполнитель утверждает, что злоумышленники приняли его за Диму Билана и сорвали с него очки и кепку. Однако хулиганы быстро поняли, что совершили ошибку, и убежали.

"Два парня с фразой "Отдавай нам свою кепку" и прочей ненормативной лексикой стали меня раздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из них заглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз, и промолвил: "Да это не же Билан!" – рассказал возмущенный музыкант.

Dante считает, что хулиганы хотели украсть кепку для перепродажи поклонникам Димы Билана. Ведь все знают, что победитель "Евровидения-2008" очень любит носить этот головной убор. Молодой музыкант сам не раз встречался лично с Биланом во время участия в проекте "Голос". Ему всегда нравился его стиль в одежде и творчестве. Из произошедшего Dante вынес своеобразный урок. Он решил для себя, что не хочет "подражать своим кумирам", а будет "оставаться индивидуальностью".

Российский исполнитель Dante известен тем, что, в отличие от большинства современных поп-артистов, самостоятельно работает над своими треками. Он также сотрудничает со многими известными представителями музыкальной сцены. Недавно певец написал для Димы Билана песню "Память", которая затем вошла в его десятый студийный альбом "Эгоист".

Dante принимал участие в шоу "Голос" и отборочных турах на "Евровидение". В этом году он выпустил дебютный альбом под названием "Молекулы", который уже успели высоко оценить слушатели. Его музыка звучит на популярных радиостанциях ХитFm, DFm, LikeFm, LoveFm и многих других.