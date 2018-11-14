Осунувшийся Билан присматривает место на кладбище

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
партнеры
Среда 14 ноября
Лента новостей
19:45
Под Волгоградом автобус насмерть сбил пешехода
19:44
"Единая Россия" против унижения людей в судах
19:27
"Виден дым": в московском метро произошел сбой
19:17
"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО
18:41
Соловьев в прямом эфире разнес украинского фашиста
18:33
В Уфе подготовили к сожжению аварийный барак с людьми
18:16
Можно ли женщине признаваться в любви первой
18:12
Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
17:29
В Екатеринбурге водитель внедорожника специально давил людей (видео)
17:20
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
16:51
Посадку Boeing в сильную грозу сняли на видео из кабины пилотов
16:47
Пропавшего на Урале рыбака выловили мертвым из озера
16:22
Принято окончательное решение о росте тарифов ЖКХ
15:59
Из церкви под Омском украли иконы и пожертвования
15:51
Золотые хиты рока прозвучат в ММДМ
15:35
В Петербурге электричка сбила двух школьников
15:14
Porsche устроил грандиозный тест-драйв на автодроме в Сочи
15:02
Грубиян Трамп нахамил женщине в ответ на поздравления
14:31
Украина признала Крым российским
14:29
Звезда "Тихого Дона" скончалась на 92-м году жизни
14:15
Трассу под Ростовом закрыли из-за метели
13:53
Бюджет 2019-2021 принят Госдумой во втором чтении
13:30
В Челябинске с восьмого этажа cбросили холодильник
13:29
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
13:01
"Ты сделал меня женщиной": беременная Тодоренко публично обратилась к Топалову
12:59
68-летний Щербаков страдает от пьянства
12:44
Вместо Ленина в мавзолей кладут резиновую куклу
12:33
Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской
12:31
Народ в ужасе бежит от "мертвой" Аллегровой
12:27
Путин сделал Билана заслуженным артистом России
12:19
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
12:03
Два человека погибли при падении LADA Kalina с моста
11:44
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
11:42
В серийных угонах авто заподозрили банду подростков
11:35
Роскошные туалеты покойной Плисецкой будут показывать за деньги
11:31
Как правильно "носить" красный цвет
11:29
В Подольске горящую дачу тушили шесть часов
11:18
Азиза огорошила признанием об убийстве Талькова
11:00
Королева фриков: Лолите Милявской – 55
10:50
"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение
10:48
"Как же Виталина?": Шаляпин стал спасением для изгнанной жены-пенсионерки Солнцева
10:44
Больных раком россиян травили просроченными лекарствами
10:29
Известная певица показала голую грудь в эфире
10:26
Россиянин заступился за мать и получил ножом в живот от ее любовника
10:07
В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой
09:45
Взбешенный Лукашенко набросился на белорусов
09:40
Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
09:39
ЦБ лишил лицензии банк "Москва"
09:09
На кладбище в Москве произошел пожар
08:59
Названа точная дата выхода финала "Игры престолов"
08:29
Жена запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове
08:28
Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова
08:15
Кейт Миддлтон отвернулась от прилюдно ласкающихся Меган Маркл и принца Гарри
22:00
Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый Майдан
21:47
Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника
21:43
На севере Москвы взорвалась машина
21:23
В России показали ракету на ядерной тяге (видео)
21:17
Нетребко покаялась перед россиянами
21:10
Дайверы засняли огромного подводного монстра
20:53
Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем
20:43
Женщина провалилась под землю на глазах прохожих (видео)
20:13
Борисова незаконно удерживает дочь
20:07
"Единая Россия" приобщает детей к спорту
19:43
Грязные приставания звезды "Дома-2" окончились скандалом
19:39
В Тюмени должник за неделю нашел три миллиона после ареста имущества
19:24
На Урале обстреляли отказавшихся дать закурить студентов
19:14
"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора
19:02
На мосту в Татарстане нашли взрывчатку
18:55
Улюкаев написал слезное письмо из колонии
18:46
Пьяный россиянин отбился от нападавшего с табуретом ножом
18:38
Кудрявцева сбежала из России после потери любимого
18:33
В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек
18:18
В Удмуртии пьяная женщина без прав перевернулась в автомобиле
18:15
Меган Маркл пострадала из-за смертельного пожара
17:58
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
17:49
Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
17:47
Рок-мюзикл "TODD": это нужно посмотреть хотя бы раз
17:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года
17:19
Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу
17:13
Закулисье "Шоу пошло не так": любой желающий может попасть на бэкстейдж
17:09
Известная модель сломала позвоночник в аварии
16:38
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
16:38
Известный актер в шоке от каминг-аута своего сына
16:31
Опасный преступник сбежал из колонии в Уфе
16:25
Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности
16:23
Госдума повышает статус уполномоченных по правам детей
16:18
Сбивший ребенка на светофоре водитель сбежал с места ДТП
16:16
Осталось недолго: раскрыт план по отключению телевидения в России
16:09
Под Нижним Новгородом нашли труп чумного кабана
15:44
Пока Мамаев в СИЗО: жену футболиста оставили без дорогого подарка
15:36
Певицу Земфиру разыскивают за долги
15:26
Известный политик прилюдно набросился на Порошенко
15:03
В "Олимпийском" пройдет "Песня года"
15:01
Туктамышеву затравили за нападки на президента США
14:49
Поклонская рассказала о подкаблучнике Трампе
14:38
Провалившаяся на "Евровидении" Самойлова сообщила о смерти сына
14:33
Таксист брызнул из газового баллончика в лицо москвичке
14:20
Подруга зарезала россиянку за отказ покормить котенка
13:39
Самбурская грубо атаковала шикарную Волочкову
13:35
При пожаре под Ростовом погибли люди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
Шоу-бизнес

Осунувшийся Билан присматривает место на кладбище

Дмитрий Билан. Фото: www.globallookpress.com
Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России, намерен в полной мере воспользоваться сопутствующими льготами. В частности, выбрать место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбищах.
прочитано 3575 раз

Дима Билан признался, что присвоение звания стало для него сюрпризом. По словам артиста, ожидания у него были еще начиная с 2006 года. Однако сегодня Дима называет это периодом "наивности и максимализма". Так что мысль о наградах он "отпустил" – тем не менее они его нашли.

ПО ТЕМЕ

Путин сделал Билана заслуженным артистом России

Дима Билан рассказал о совершенных удовольствиях

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат", – заявил Билан радиостанции "Говорит Москва".

Дима вспомнил, что государственная награда дает ему определенные льготы. "Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно", – заметил певец.

Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение" – в 2006 и 2008 годах. Первый раз он занял второе место, а из второй поездки вернулся с победой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Boris Rubinovskiy (@borisizh)

Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано в сообщении, певец отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. 

Автор: Андрей Евлампиев14 ноября 2018, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

567

комментарии

Политика

В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой
Взбешенный Лукашенко набросился на белорусов
Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)

Шоу-бизнес

У резко похудевшей дочери Малинина заподозрили смертельную зависимость
Бледанс отказалась прийти на скандальное шоу Малахова
Ирина Шейк показала идеальное тело после родов
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме

Проишествия

Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Шоу-бизнес

Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак

Стало ясно, почему у блондинки не растет живот
Шоу-бизнес

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме

Телеведущий поговорил начистоту
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон явилась к принцу Чарльзу в образе принцессы Дианы

Так она отметила день рождения принца Чарльза
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о терапии после слухов о раке

Актриса уверена: лучшее лечение – смех

Гороскоп

"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место

Фоторепортажи

Королева фриков: Лолите Милявской – 55
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Спорт

"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
Не двигается 4 месяца: Кокорин получил удар из-за жесткого приговора
Туктамышеву затравили за нападки на президента США
Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru