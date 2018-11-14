Осунувшийся Билан присматривает место на кладбище

Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России, намерен в полной мере воспользоваться сопутствующими льготами. В частности, выбрать место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбищах.

Дима Билан признался, что присвоение звания стало для него сюрпризом. По словам артиста, ожидания у него были еще начиная с 2006 года. Однако сегодня Дима называет это периодом "наивности и максимализма". Так что мысль о наградах он "отпустил" – тем не менее они его нашли.

"Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат", – заявил Билан радиостанции "Говорит Москва".

Дима вспомнил, что государственная награда дает ему определенные льготы. "Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно", – заметил певец.

Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение" – в 2006 и 2008 годах. Первый раз он занял второе место, а из второй поездки вернулся с победой.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано в сообщении, певец отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.