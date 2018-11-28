Билана с ехидной ухмылкой поймали на лжи

Дима Билан очень активен в соцсетях и всегда держит в курсе поклонников обо всех обстоятельствах своей жизни. Однако последний снимок, а точнее подпись к нему в микроблоге певца подписчиков удивила.

Артист решил похвалиться перед фанатами теплой паркой – Дима считает, что она ему очень идет. Однако подпись к фотографии навела подписчиков на мысль, что Билан витает в облаках и не знает даже, что происходит на улице.

"Снова дожди! Ну... слегка подмороженные. С первым убедительным снегом!" – подписал снимок певец.

Придирчивые подписчики тут же отреагировали на некоторое несоответствие изображения и слов. "А где дожди?! Вроде снег всю неделю. И так хорошо выпал, даже сугробы наметились!" – подсказали Диме некоторые комментаторы.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано в сообщении, певец отмечен "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность".

Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение" – в 2006 и 2008 годах. Первый раз он занял второе место, а из второй поездки вернулся с победой.

Удостоенный высокого звания Дима в первом же интервью вспомнил, что государственная награда дает ему определенные преимущества. Например – льготы в выборе участка на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.