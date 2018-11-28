Билана с ехидной ухмылкой поймали на лжи
Артист решил похвалиться перед фанатами теплой паркой – Дима считает, что она ему очень идет. Однако подпись к фотографии навела подписчиков на мысль, что Билан витает в облаках и не знает даже, что происходит на улице.
"Снова дожди! Ну... слегка подмороженные. С первым убедительным снегом!" – подписал снимок певец.
Придирчивые подписчики тут же отреагировали на некоторое несоответствие изображения и слов. "А где дожди?! Вроде снег всю неделю. И так хорошо выпал, даже сугробы наметились!" – подсказали Диме некоторые комментаторы.
Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано в сообщении, певец отмечен "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность".
Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение" – в 2006 и 2008 годах. Первый раз он занял второе место, а из второй поездки вернулся с победой.
Удостоенный высокого звания Дима в первом же интервью вспомнил, что государственная награда дает ему определенные преимущества. Например – льготы в выборе участка на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.
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