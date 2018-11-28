На молодую пассию Петросяна объявили охоту из-за секретных фото

Страсти вокруг юмориста Евгения Петросяна не утихают. Адвокату знаменитости вновь пришлось опровергать слухи.

Сегодня в прессе появилась информация о том, что Евгений Ваганович и его молодая помощница Татьяна Брухунова обустраивают детскую в своей роскошной квартире, расположенной в престижном жилищном комплексе "Садовые кварталы". Журналисты даже где-то раздобыли секретные снимки интерьера комнаты, в котором преобладали синие цвета и размещались две кроватки.

После появления публикации в СМИ на просторах Интернета поднялся шум. Многие поклонники решили, что Петросян и его возлюбленная скоро станут родителями двух мальчиков.

Для того, чтобы остановить поток неправды, адвокату звезды Сергею Жорину пришлось вмешаться. "Сегодня обсуждали эту тему с Евгением Вагановичем. Поначалу его расстроила эта новость, так как все, что говорится в ней – чистой воды неправда. Потом он взглянул на ситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом. Создается впечатление, что подобными статьями кто-то пытается дестабилизировать состояние Евгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно", – заявил защитник.

По словам Сергея Викторовича, Татьяну Брухунову одолели газетчики. Журналисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и пытаются выведать о ней любую информацию, чтобы в последствии состряпать сенсацию.

К примеру, недавно неизвестный связался с администрацией творческого коллектива Петросяна и представился старшиной следственного комитета. Мужчина требовал предоставить ему личные данные Татьяны, в том числе размер ее заработной платы и характеристику.

Юрист уверил, что папарацци объявили охоту на девушку. Тот же неизвестный выследил Брухунову у кондитерской, а после пытался выяснить у персонала магазина, что именно приобрела Татьяна и на какую сумму. Об этом сообщает StarHit.