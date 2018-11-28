В квартире молодой пассии Петросяна нашли детскую с двумя кроватками

Репортеры раздобыли фото апартаментов, которые, предположительно, принадлежат молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Самое сенсационное, что журналисты обнаружили в квартире детскую с двумя кроватками.

Журналисты узнали, услугами какой дизайнерской компании воспользовалась 29-летняя Татьяна Брухунова для оформления своей квартиры на улице Трубецкой, а на сайте организации обнаружили фотографии апартаментов помощницы Евгения Петросяна. Так как снимки не были подписаны, репортеры все же догадались, что кадры сделаны именно в квартире Брухуновой, сличив фото со схемой жилплощади, которая есть в Росреестре. Кроме того, по документам якобы заказчицей дизайна значится именно Татьяна Брухунова.

Внимательно изучив снимки, работники СМИ обнаружили настоящую сенсацию – в квартире уже оформлена детская с двумя кроватками, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда". Интересно, что комната выполнена в сине-голубых тонах. А еще к детской примыкает комната для гостей. Репортеры немедленно сделали вывод, что ею может воспользоваться няня, чтобы быть ближе к детям.

Согласно снимкам, гостиная совмещена с кухней и столовой. Комната является самой большой в квартире – 48 квадратных метров. Интересно, что все апартаменты представляют собой светлые помещения, кроме рабочего кабинета. По мнению внимательных журналистов, обстановка в нем поразительно напоминает расположение мебели в кабинете Евгения Петросяна в его квартире в Зачатьевском переулке, где сейчас живет Елена Степаненко.

Еще обращает на себя внимание одна из трех гардеробных в квартире Брухуновой. Как утверждают дизайнеры, заказчица потребовала отвести часть стены под полки для галстуков. Издание любезно напомнило, что Евгений Петросян гордится своей коллекцией галстуков, насчитывающей несколько тысяч, а еще тем, что не носит один галстук дважды.

В заключение репортеры подсчитали, во сколько обошелся ремонт молодой помощнице юмориста. Согласно расценкам на сайте, VIP-ремонт (сами работы, создание проекта и авторский надзор) обошелся Брухуновой примерно в шесть миллионов рублей, и это не включая стоимость мебели и материалов.