Петросян и Степаненко развелись

Стало известно о том, что суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь артисты являются свободными людьми.

В Хамовническом суде поставили точку в 30-летнем браке Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь артисты совершенно свободны от брачных обязательств. Информацией поделился адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", – цитирует официального представителя Евгения Петросяна ТАСС.

Ранее в интервью Сергей Жорин объяснял, почему, по его мнению, Елена Степаненко затягивала бракоразводный процесс. "Пока она жена Петросяна, кроме супружеской доли, еще и имеет право на свою часть, если Петросян уйдет из жизни. А как только их разведут, ее наследственная доля улетучивается", – говорил адвокат.

Отметим, что, по некоторым оценкам, сумма общего имущества юмористов превышает полтора миллиарда рублей. В числе совместно нажитого артистами имущества – дачи, машины, антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Но самая главная ценность – квартира площадью 516 квадратных метров недалеко от Кремля.

"Никто не понимает, зачем Степаненко столько денег. Зачем тратить свои годы жизни, терять честь, достоинство, время, нервы, чтобы получить на какую-то сумму больше, учитывая, что, если даже поровну поделить, ей хватит до конца своих дней. Но она бьется не на жизнь, а на смерть", – заключил Сергей Жорин.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, прожив вместе более 30 лет. Говорят, поводом для расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Якобы Петросян настолько увлекся 29-летней ассистенткой, что подарил ей две квартиры.

