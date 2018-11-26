"Докурилась": Разин отчитал наплевавшую на здоровье Пугачеву

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что курение негативно отразилось на голосе певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram.

Разин разместил фотографию, где Примадонна сидит за столом с сигаретой в руках. Он отметил, что певица курила на протяжении многих лет. "На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой. Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребенка, курила", – заявил продюсер группы "Ласковый май".

По мнению артиста, в прошлом голос Пугачевой был одним из самых лучших в мире, но из-за пагубной привычки она "практически превратилась в посредственную певицу". К сожалению, поклонники больше никогда не смогут услышать чистый голос исполнительницы.

Сам продюсер никогда не курил и наказывал всех участников "Ласкового мая", если видел их с сигаретой. В конце сообщения он посоветовал своим подписчикам слушать его песни. "Я же никогда не курил и ни одной затяжки не сделал. В "Ласковом мае" я за это очень сильно всех наказывал. Поэтому слушайте голос Андрея Разина, некурящего, но очень тонкого певца", – заключил он.

Ранее Андрей Разин нелестно отозвался о певице и телеведущей телепроекта "Дом-2" Ольге Бузовой. Создатель группы "Ласковый май" назвал ее ужасной артисткой. Разин считает себя лучшим певцом в СССР даже несмотря на то, что никогда не был образцом в вопросе вокала.

"Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989 году был признан лучшим продюсером-певцом в СССР", – написал он в Instagram. Бузова не отреагировала на едкий комментарий коллеги по цеху.