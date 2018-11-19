"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Понедельник 19 ноября
Лента новостей
22:08
Москвичей переселят из ветхого жилья в новые квартиры
21:22
Москвичей предупредили о сильном ветре
21:17
В Риме запретили одеваться центурионом
21:10
Под Тулой в аварии с автобусом погиб человек
20:36
В жуткой аварии в Башкирии погибли шесть человек
20:32
Пьяная девушка несколько раз ударила ножом отца
20:26
В Ижевске пенсионерка заживо сгорела в своей квартире
20:12
В лесопарке в Казани нашли человеческие останки
19:27
Троллейбус с пассажирами сбил девочку и врезался в киоск
19:00
Под Омском пристав спас мужчину из горящей машины
18:45
Вылетевшая с дороги легковушка врезалась в дерево под Нижним Новгородом
18:16
Как топили "Югру"
17:34
Соловьев лихо унизил зарвавшихся украинцев
17:21
Американцы готовят кровавую провокацию в ДНР и ЛНР
16:40
Афериста Порошенко отправили в Антарктиду
16:20
80-летняя Ахеджакова боится обнародования романа с 34-летним Шаляпиным
16:13
Ресторан MODUS устраивает праздничный бал в честь Дня рождения
16:10
Лорак разгромили за прозрачное платье и ужасный макияж
15:56
"У меня вообще три любовника": разведенная Краско пошла вразнос
15:53
Уникальные документы времен Великой Отечественной войны преданы огласке
15:42
В деле пропавших Скрипалей появился неожиданный фигурант
15:38
В работе Skype произошел масштабный сбой
15:30
Исполнителя хита "Синий иней" с женой сбили на зебре
15:20
Фото младенца Кейт Миддлтон растрогало до слез
15:20
Что надеть на новогодний корпоратив-2019
15:17
В Германии полиция освободила заложницу на заправке
14:57
Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко
14:44
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой
14:30
Володин предложил провести конференцию парламентариев России и Африки
14:28
"Это жесть!": изменившийся до неузнаваемости Прилучный вызвал оторопь
14:24
Под Тюменью локомотив смял легковушку
14:10
Крымский мост до смерти напугал генералов НАТО
14:09
Раскрыта смертельная опасность воды
14:03
Под Ростовом поезд насмерть сбил пешехода
13:41
Театре имени Наталии Сац представляет взрослый репертуар
13:39
В Москве объявлены победители Международной премии Business Traveller
13:33
"Ну что ты творишь?": Максакова вспылила на шоу Кудрявцевой
13:24
Concord Orchestra покоряет Россию
13:21
В Нижнем Новгороде в легковушке нашли изрезанное тело девушки
13:04
Бывший зэк с ножом ограбил дворника
12:57
Неожиданный поворот в деле о смерти Магнитского
12:54
В Сети появились фото голой Рианны
12:43
Опубликовано видео задержания пьяного Дмитрия Аленичева
12:31
В Уфе автомобили провалились под землю
12:18
Пассажиров Пулково шокировал "динозавр"
12:14
"Какой позор!": преемник Порошенко взбудоражил украинцев
12:09
Интимные подробности жизни внезапно исчезнувшей звезды "Дома-2"
12:01
"Как крысы с тонущего корабля": с шоу Малахова бегут люди
11:56
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП под Москвой
11:31
Распустился цветок: сексуальная Загитова сразила красотой
11:23
Сколько заработает Ольга Бузова за новогодние праздники
10:59
Одинокую Пугачеву поздравили после слов о разводе с Галкиным
10:45
Родные делят шикарное наследство Осина
10:38
Жуткие детали гибели россиян-молодоженов в Доминикане
10:36
Скончалась оперная певица Диана Петриненко
10:18
"Начнем новую историю!": Петросян намекнул на свадьбу
10:04
Захарову насмешили испугавшиеся "Маши и Медведя" британцы
09:56
Злая Медведева треплет нервы тренеру-гею
09:44
Цекало сняли лапающим другую женщину
09:38
В Красноярске найден мертвым первый вице-спикер заксобрания
09:22
Известный российский певец скончался после долгой болезни
09:17
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
09:03
Мать пояснила странный развод Марии Порошиной
08:53
Россиян обложат новым налогом
08:47
Создатель фильма "Заводной апельсин" умер от пневмонии
08:20
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
08:15
"Мир не знает истины": сестра выдала все тайны Меган Маркл
18:01
"Оттого что пил": Шнуров удивил прощанием с Осиным
17:43
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
17:38
Депутат Ревенко поздравил молодых хоккеистов Москвы
17:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 ноября 2018 года
16:35
"Любимая": опубликована последняя работа Евгения Осина
16:07
Загитова сбежала от Тутберидзе
15:35
Бывший жених-миллионер быстро нашел замену Ольге Бузовой
15:02
Когда выйдет новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
14:30
Украинцы устроили праздник из-за тяжелой травмы Януковича
13:58
"Тело жиром обросло": звезду "Дома-2" разнесли за интимный снимок
13:27
"Я просто умру": перед смертью Осина сразила внезапная любовь
13:06
Модель – фанатка пластических операций завалила народ откровенными фото
12:57
40-летняя Толкалина показала новорожденного
12:34
Стыдно и гадко: у Задорнова объявилась еще одна муза
11:55
"Буду мучиться теперь": друг винит себя в смерти Осина
11:32
Заплаканная жена Прилучного: В моем сердце цунами
11:02
"Моя заслуга": певец Данко о просящей милостыню жене
10:26
Последнее сообщение Осина перед смертью: Это будет хит
10:00
Военнослужащий устроил кровавую бойню на Красной площади
09:32
Януковича срочно госпитализировали с травмой позвоночника
22:24
"Умер в одиночестве": о пропавшем Осине вспомнили только через неделю
21:47
Перед смертью Осин лежал в грязных памперсах и кричал от бессилия
21:01
Обнародовано последнее видео Евгения Осина из больницы
20:40
"Женя, мне надоело!": Штурм напророчила гибель Осина
20:37
Бросившие больного Осина в нищете друзья-артисты воют в голос
20:17
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
19:49
Шокирующие подробности смерти Евгения Осина
19:25
Кудрявцеву скрючило из-за новости об уходе мужа
19:23
"Ужас": смерть Осина добила Борисову
19:06
Евгения Осина нашли мертвым в его квартире
18:22
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 ноября 2018 года
17:54
Беременная Меган Маркл выставила голую грудь на светском приеме
16:53
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Умер в одиночестве": о пропавшем Осине вспомнили только через неделю
Стыдно и гадко: у Задорнова объявилась еще одна муза
"Как крысы с тонущего корабля": с шоу Малахова бегут люди
"Моя заслуга": певец Данко о просящей милостыню жене
Перед смертью Осин лежал в грязных памперсах и кричал от бессилия
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Шоу-бизнес

"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева

Фото: Дни.ру
Скандальные шоу на федеральных каналах  – подобных "Прямому эфиру" - следует закрыть. В засилье этого формата на российском телевидении виновны не только Малахов с Борисовым и Шепелевым.
прочитано 5055 раз

Возлагать ответственность за появление подобного формата шоу лично на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова или Дмитрия Шепелева неверно. Есть и другие ведущие, которые стали лицами таких скандальных программ. Но главное - это стало системной проблемой федеральных каналов, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

ПО ТЕМЕ

Малахов зарабатывает на смерти брошенного в одиночестве Осина

Малахов довел народ до бешенства из-за грязных сплетен о Задорнове

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Я считаю, что пора уже полностью отказаться от этого формата на главных каналах России. Их, по сути, через федеральный бюджет финансируют граждане страны. Любые передачи на них должны быть визиткой государства – а не то, что мы видим сейчас. Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате как о страшном сне", – заявил Манукян в эксклюзивном интервью "Дням.Ру".

Эксперт убежден, что на федеральных телеканалах нужно демонстрировать больше детских программ и образовательных передач. Надо духовно обогащать телезрителей. "А с этим позорищем пора заканчивать", - подвел итог эксперт.

Комментарий эксперта касался появившихся ранее сообщений о том, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники. Кроме того, зрители обрушились на шоумена и его детище с критикой после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке.

Особенно возмутились зрители после того, как Екатерина Терешкович, приревновав Гогена к собственной дочери, до крови избила Полину Давыдову в прямом эфире. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины. А возмущенные пользователи оставили в Сети  более 13 тысяч комментариев с критикой Малахова. Зрители решили написать петицию с просьбой закрыть "Прямой эфир".

Тем временем в окружении Малахова ситуацию вокруг "Прямого эфира" сравнивают с тонущим кораблем – с которого бегут крысы. С чем связан массовый исход сотрудников "Прямого эфира" – не уточняется.

Автор: Андрей Евлампиев19 ноября 2018, 20:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какие ведущие скачут с канала на канал

567

комментарии

Политика

Кто вывел из игры Виктора Януковича
"Какой позор!": преемник Порошенко взбудоражил украинцев
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
С шестью мужиками сразу: Савченко шокировала грязными откровениями

Шоу-бизнес

Крис Кельми: названа следующая жертва алкоголя
От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева
"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева
Летучая рассекретила свою мать

Проишествия

Жуткие детали гибели россиян-молодоженов в Доминикане
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)

Lifestyle

Concord Orchestra покоряет Россию
Когда выйдет новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного
Политика

Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко

Российский лидер сделал жесткое заявление
Шоу-бизнес

"Ну что ты творишь?": Максакова вспылила на шоу Кудрявцевой

Оперная дива снялась в "Секрете на миллион"
Шоу-бизнес

Фото младенца Кейт Миддлтон растрогало до слез

Снимок появился на обложке журнала
Шоу-бизнес

Крис Кельми: названа следующая жертва алкоголя

Никто не знает, где сейчас находится певец

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый

Фоторепортажи

Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко
Распустился цветок: сексуальная Загитова сразила красотой
Модель – фанатка пластических операций завалила народ откровенными фото
Шикарная жизнь Анастасии Шубской

Спорт

Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой
Злая Медведева треплет нервы тренеру-гею
Загитова сбежала от Тутберидзе
Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением

Регионы

Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru